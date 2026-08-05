"Alicante no se oscurecerá por completo, pero sí se creará un efecto nublado". Enrique Aparicio, experto en astronomía, da las claves para ver el eclipse solar

El próximo 12 de agosto, el cielo de Alicante será uno de los elegidos para disfrutar del eclipse solar del siglo, que será parcial en la provincia. Poco antes de las ocho y media de la tarde, el mayor espectáculo astronómico de los últimos años sumirá al sol en un 99,14 % de oscuridad. Según detalla Enrique Aparicio, presidente de la asociación Astroingeo, dedicada a la divulgación astronómica en la Universidad de Alicante, el momento de máximo esplendor se producirá a partir de las 20.34 horas, con el sol situándose muy bajo en el horizonte oeste, a apenas "dos dedos" de altura visual. "Este fenómeno no oscurecerá la ciudad por completo, pero sí creará un asombroso efecto nublado", asegura el experto.

El presidente de Astroingeo revela que hay posibilidad de observar algo más que el sol tapado por la luna, el planeta Venus. "Se podrá distinguir un puntito brillante situado a la parte izquierda". No será el único fenómeno que ocurra, pues Aparicio cuenta que al producirse el eclipse tan tarde y bajo el horizonte, las condiciones de la atmósfera pueden hacer que el sol tome tonalidades rosáceas en lugar del habitual color naranja.

La flora y la fauna alicantinatambién serán conocedoras del eclipse. "Se notará una bajada de la luz y de la temperatura. Además, se podrá observar un cambio en el comportamiento de los pájaros, que primero se alborotarán y después callarán al creer que se hace de noche", asegura Enrique Aparicio.

Vista de un eclipse solar / INFORMACIÓN

Visualizar el eclipse de forma segura

Según detalla el experto de la Asociación de Astronomía, la línea que separa una experiencia astronómica fascinante de un riesgo para la salud ocular radica en cómo decidimos mirar al cielo. En este sentido, Enrique establece una distinción vital entre la observación directa y la indirecta.

Por un lado, la observación directa implica dirigir la mirada, los telescopios o el instrumental fotográfico de cara al sol. Para que esta práctica sea segura, el experto advierte que es absolutamente indispensable contar con filtros solares homologados, como las láminas Mylar. Como se ha comunicado por todos los canales oficiales, las gafas deberán ser homologadas con la certificación ISO 12312-2.

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En la cara opuesta se encuentra la observación indirecta, la alternativa más recomendada por la organización debido a su total seguridad y accesibilidad. La regla de oro de este método es sencilla: hay que dar la espalda al sol y no mirarlo en ningún momento. En su lugar, se utilizan distintas técnicas para proyectar la imagen del eclipse sobre una superficie blanca. Esta proyección libre de riesgos se puede conseguir con métodos caseros que ha explicado Enrique Aparicio.

Una forma casera de observación indirecta puede realizarse con una caja de zapatos. Este método requiere oscurecer o pintar de negro el interior de la caja y colocar una cartulina blanca en uno de los fondos. En el extremo opuesto, se debe abrir una pequeña ventana de dos por tres centímetros cubierta con papel de aluminio y perforada con un alfiler. Al colocarse la caja sobre el hombro de espaldas a la luz, el rayo solar entrará por el orificio y proyectará la evolución del eclipse en el fondo blanco.

Las gafas homologadas son imprescindibles / Informacion

Otra manera de visualizarlo de forma indirecta es convirtiendo unos prismáticos en proyector. Aparicio advierte que nunca deben llevarse en los ojos, sugiere atar los prismáticos a una silla orientando el objetivo ancho hacia el sol. Se sitúa una cartulina blanca de forma perpendicular a los oculares por donde normalmente se miraría, el eclipse aparecerá nítidamente proyectado sobre el papel.

Fotografiar el eclipse

Enrique Aparicio lanza una advertencia para todos aquellos que quieran fotografiar el inminente eclipse solar: "Si no tienes el filtro adecuado, te cargas el móvil". El experto asegura que sí se pueden hacer fotografías, pero hay que tener mucho cuidado con la técnica para no destruir las cámaras o los teléfonos.

Del mismo modo en que mirar al cielo sin gafas homologadas provocará daños irreversibles en la retina, enfocar o intentar fotografiar el eclipse con dispositivos que no cuenten con filtros solares especiales (como las láminas Mylar) fundirá sus lentes de forma inmediata.

Teniendo en cuenta esta información, Enrique Aparicio recalca que la mejor forma de fotografiarlo sería utilizando métodos de observación indirecta para no poner en riesgo tu teléfono.

Zona de observación desde la UA

La Universidad de Alicante, junto con Astroingeo, organiza una actividad astronómica pública para el próximo 12 de agosto, a partir de las 19.15 horas, con el fin de facilitar la observación segura del eclipse de sol.

El punto de observación está ubicado en el Campus Oeste de San Vicente del Raspeig, junto al Parque Científico de Alicante y próximo al edificio de Institutos Universitarios.

Mapa de la zona de observación desde la UA / INFORMACION

Durante la actividad, los miembros de Astroingeo llevarán a cabo una observación guiada para conocer su avance de forma segura. Asimismo, han organizado una retransmisión en vivo del eclipse a través de su perfil oficial de Facebook.

La asistencia es libre y ya se ha alcanzado el aforo máximo previsto para vehículos en la zona. Los interesados podrán acceder a la zona de observación del eclipse aparcando en una zona más alejada del punto de observación y acercándose a pie por el pasadizo peatonal.

Alternativas para verlo en la ciudad

Para quienes no acudan al campus universitario, Aparicio aconseja buscar cualquier punto elevado o abierto que tenga vistas despejadas hacia el oeste, señalando ubicaciones como el Castillo de San Fernando, la Serra Grossa o el Castillo de Santa Bárbara.

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Además, como herramienta, el experto recomienda utilizar la plataforma oficial del Instituto Geográfico Nacional. Desde ahí se podrá introducir una dirección exacta y comprobar la altura y hora clave para su visibilidad.