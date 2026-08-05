Loquillo, Sergio Dalma, Vanesa Martín o M-Clan, próximos protagonistas en El Muelle Live Alicante

El verano musical continúa en uno de los principales escenarios instalados en el Puerto de Alicante. El Muelle Live se prepara reunir durante los próximos meses a grandes nombres del panorama nacional e internacional en el recinto instalado frente al mar.

La próxima cita tiene como protagonista a la banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C.,el 11 de agosto, que llega a la capital con todas las entradas agotadas, a la que seguirá el concierto de Loquillo, que actuará el 15 de agosto dentro de su gira Corazones Legendarios 2026. Después de más de 45 años de trayectoria, el artista repasará los grandes himnos de su carrera en un espectáculo donde el rock and roll volverá a ser el gran protagonista.

El 21 de agosto llegará ABBA Revolution Tour – The New Experience, un espectáculo que revive la magia del mítico grupo sueco con músicos en directo, una cuidada producción y clásicos como Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo o Gimme! Gimme! Gimme!.

M-Clan / INFORMACIÓN

Al día siguiente, el 22 de agosto, Sergio Dalma presentará Ritorno a Via Dalma, un proyecto con el que celebra el decimoquinto aniversario de una de las etapas más especiales de su carrera y vuelve a rendir homenaje a la música italiana.

El 23 de agosto El Muelle Live ofrece una doble propuesta. Por la tarde, Luli Pampin presentará El Libro Musical, un espectáculo familiar de canciones, aventuras e imaginación para los más pequeños. Esa misma noche, Great Straits traerá a Alicante uno de los mejores homenajes europeos a Dire Straits, recreando con gran fidelidad algunos de los himnos más emblemáticos de la banda británica liderada por Mark Knopfler.

El 27 de agosto llega una nueva edición de Los Atardeceres del Muelle con David Otero, Marlena y Hey Kid, tres propuestas del pop español actual que compartirán escenario desde las 19h con sesiones dj y a continuación los conciertos.

Raphael / INFORMACIÓN

Siguen los conciertos de septiembre a noviembre

La programación continuará en septiembre con la llegada de Vanesa Martín, que presentará Casa Mía Tour 2026 el 11 de septiembre, y el artista malagueño Pablo López, que hará parada en Alicante el 13 de septiembre con su nueva gira El Niño del Espacio en Concierto 2026.

El rock cobra protagonismo el 25 de septiembre con M-Clan, que celebrará su 30 aniversario repasando las grandes canciones de la banda antes de recibir, un día después, al legendario artista de Linares, Raphael, que se sube al escenario el 26 de septiembre con Raphaelísimo, espectáculo que reúne los temas más emblemáticos de su carrera

La programación continuará el 11 de octubre con Niña Pastori, que presentará en directo Color Fania, donde fusiona la esencia del flamenco con sonidos latinos y de raíz sin dejar de lado los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

Imagen de archivo de El Muelle Live / INFORMACIÓN

El calendario de conciertos se prolonga hasta noviembre con Ruslana, que aterriza el 6 de noviembre con su Tour 2026, consolidada como una de las artistas emergentes con mayor proyección del panorama nacional y un día después, el 7 de noviembre, Así Canta Jerez en Navidad ofrecerá uno de los espectáculos navideños más populares, llevando al escenario la esencia de las tradicionales zambombas jerezanas bajo la dirección musical de Luis de Perikín.

Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial.

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