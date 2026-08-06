El blues releva al cine de verano en Las Cigarreras de Alicante con cuatro conciertos al aire libre

Danny Boy, armónica y voz (Valencia), y Pablo Sanpa, guitarra (Madrid), dos de los grandes exponentes del blues en España, se reúnen en Alicante para presentar su nuevo espectáculo en el nuevo ciclo de blues y jazz que acoge el centro cultural Las Cigarreras los viernes de agosto, tomando el relevo al cine de verano realizado durante el pasado mes de julio.

El ciclo musical, de acceso libre hasta completar el aforo, que se desarrolla en el jardín vertical de Las Cigarreras, consta de cuatro conciertos y está organizado por Sociedad Blues Alicante, Societat Unió Musical d’Alcoi y Las Cigarreras.

Cartel del concierto en Las Cigarreras / INFORMACIÓN

La primera cita es este viernes, a las 21 horas, con Danny Boy Blues Band y Pablo Sanpa. Su colaboración, forjada a lo largo de más de una década, se traduce en un directo sólido y vibrante, donde destilan la esencia más auténtica del blues y el R&B.

Su repertorio recorre distintos estilos de la música tradicional afroamericana, desde los sonidos de Chicago y Texas hasta el Jump Blues más bailable de la Costa Oeste. Les acompañan Fran Moreno (Altea) al bajo y John Craver (Santa Cruz, California) a la batería, completando una formación que destaca por su energía, complicidad y respeto por el género.

El centro ofrece servicio de cafetería desde las 19.30 horas.

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