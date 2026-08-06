El Circo del Sol desvela sus curiosidades a los viajeros en Alicante

Más de cincuenta artistas participan en el nuevo espectáculo del Circo de Sol, Kurios, instalado desde el pasado 16 de julio en la gran carpa de la playa de San Juan de Alicante. Algunos de los personajes y elementos más significativos de este show, que brinda un viaje a la imaginación y al descubrimiento, se encuentran representados en una exposición que da la bienvenida -y sirve a su vez de despedida- a los viajeros que frecuentan estos días la estación de tren de Alicante.

Kurios, gabinete de curiosidades: más allá del escenario da título a la muestra con una selección de esculturas instaladas en el vestíbulo de Renfe con las que el público se adentra en el universo del espectáculo, lleno de personajes singulares y excéntricos que el espectador puede conocer más en profundidad a través de cada pieza y descubrir el proceso de trabajo artesanal, el diseño de vestuario y la creatividad empleada en cada figura.

Una de las figuras expuestas en la estación de Renfe de Alicante / HÉCTOR FUENTES

Presidida por un gran globo aerostático, inspirado en los primeros creados a principios del siglo XIX, con el que se identifica el espíritu inventivo de Kurios, las figuras se han presentado este jueves por la compañía canadiense a través de dos de sus protagonistas: Nico, el hombre acordeón, interpretado por el artista británico Joe Roberts, y Rola Bola, el aviador, al que da vida el colombiano James González.

Los entresijos de los personajes de Kurios

Del hombre acordeón, el público sabrá que su traje de fuelle tomó de referencia las cámaras fotográficas antiguas y que la costurera empleó unas 300 horas de trabajo en confeccionarlo, alrededor de una semana, para coser desde dentro el interior de los pantalones con una linterna frontal por su complejidad. Por su parte, el piloto de aviones que aterriza en el espectáculo montado en su avión de hélice, recuerda con su traje a los primeros aviadores del siglo XX.

El hombre acordeón, encarnado por Joe Roberts, junto a su escultura / HÉCTOR FUENTES

Para este personaje, encarnado por James González, trabajar en Kurios "es una experiencia única", ya que "la magia, la fantasía, todo lo imposible se hace posible y estar ahí es un sueño hecho realidad" y eso intentan transmitir al público "para que podamos hacerle esas dos horas un poquito más atractivas y agradables" con números en los que tan pronto están "muy pegados al suelo o muy elevados tocando la carpa, entre el cielo y el suelo".

Imagen de la exposición de "Kurios" en la estación de tren de Alicante / HÉCTOR FUENTES

En el caso de González, debe guardar el equilibrio a 30 pies de altura (unos 10 metros) subido sobre varias piezas móviles, mientras que otro de los personajes, Klara, la telegrafista de lo invisible, se mueve con una falda en espiral compuesta por 47 cordones diminutos que sostienen los aros que dan forma a su silueta.

En la exposición también se cuenta que el traje del Sr. Microcosmos, que encarna el progreso tecnológico, tiene una barriga que pesa 9 kilos y cuenta con sistemas independientes de iluminación y ventilación al que el equipo de atrezo dedicó 250 horas de trabajo, mientras que la mano mecánica empleada en el show pesa 340 kilos.

45 funciones en Alicante de Kurios

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha invitado a visitar la exposición y a ver su espectáculo tras indicar que "es un lujo que Alicante pueda contar con un a compañía como Cirque du Soleil y disfrutar de sus espectáculos de gran calidad y talla mundial, que representan un acontecimiento cultural de primer orden en la esfera nacional, al ser una de las seis ciudades de España que podrán contar con la presencia de la compañía canadiense este año".

Los artistas James González y Joe Roberts con la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali / HÉCTOR FUENTES

Beldjilali ha recordado que hasta mediados de agosto se mantiene el Circo del Sol en la gran carpa de la playa de San Juan de Alicante con este espectáculo "maravilloso, porque cuidan todo hasta el máximo detalle, pero también es un espectáculo que sorprende con humor, con poesía y con acrobacias espectaculares".

La compañía ofrecerá en Alicante 45 funciones hasta el próximo 23 de agosto y, hasta la fecha, ha realizado ya aproximadamente la mitad de las representaciones. Las entradas aún pueden adquirirse en la web de la compañía, que ha ofrecido este espectáculo desde su estreno en 2014 a 7 millones de personas en todo el mundo.

Sobre el Circo del Sol

Durante cuatro décadas, la compañía ha ampliado los límites de la imaginación, llevando su visión creativa a una gran variedad de formatos artísticos, como espectáculos itinerantes y residentes, producciones de temporada, propuestas teatrales y mucho más. Desde su fundación en 1984, el Circo del Sol ha inspirado a más de 430 millones de espectadores en 86 países de todo el mundo. Actualmente, la compañía canadiense cuenta con más de 3.000 empleados, entre ellos más de 900 artistas de más de 80 nacionalidades.