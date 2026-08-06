Leyendas del Rock confirma a más de 25 bandas para su próxima edición

El Leyendas del Rock ya mira hacia 2027. En plena celebración de la que la organización ha definido como "la edición más exitosa de su historia", el festival de Villena ha anunciado este jueves, tras la actuación de Northlane, las primeras confirmaciones para el cartel del próximo año, desvelando dos de los cuatro cabezas de cartel. Los británicos Architects, una de las grandes referencias actuales del metalcore, encabezarán la cita junto a Mercyful Fate, que supondrá el esperado regreso de la histórica formación danesa liderada por King Diamond.

Sam Carter, vocalista de la banda británica Architects / Kiko Huesca

El primer avance del cartel reúne además nombres destacados del panorama internacional como Halestorm, el regreso de los piratas Alestorm, la icónica Doro, Amaranthe, Devildriver, Dethklok o Feuerschwanz. Asimismo, entre las principales novedades también figura el debut en España de los alemanes Saltatio Mortis, así como el que será el único concierto del año de Wind Rose, otro de los reclamos de esta primera tanda de confirmaciones.

La larga lista se completa con Therion, Atreyu, Celtian, Make Them Suffer, los clásicos Tierra Santa, el décimo aniversario de Shadow of Intent, Blue Medusa, Twilight Force, Gutalax, Left to Suffer, los húngaros Dalriada, Revnoir, False Reality, PeelingFlesh y Roses of Thieves.

Abonos a la venta en los próximos días

Con este anuncio, la organización comienza a perfilar una edición que aspira a mantener el nivel alcanzado durante el XX aniversario del festival e incluso superarlo. Los abonos para el Leyendas del Rock 2027 saldrán a la venta el próximo lunes 10 de agosto a las 12 horas. Además, los asistentes a la edición de 2026 han tenido la oportunidad de comprar los primeros abonos a un precio especial antes del anuncio de las bandas.