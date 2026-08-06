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El radar de la revista Billboard pone el ojo en una cantante de Alicante: "Su sonido y su voz..."

La publicación musical más influyente del mundo destaca a una artista alicantina entre las propuestas en español a seguir, junto a nombres de Puerto Rico, México, Argentina y Estados Unidos

Billboard recomienda talento alicantino

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Jose Navarro

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Juan Fernández

Juan Fernández

Alicante

La revista más famosa del mundo en cuanto a contenido musical se refiere destaca a una artista alicantina como una de las sensaciones musicales a tener en cuenta. Los editores de Billboard Latin y Billboard Español realizan cada mes una lista donde destacan a un grupo de artistas emergentes cuya música quieren descubrir a sus lectores. Ellos los mencionan como "diamantes en bruto", artistas noveles que aún no han alcanzado la fama, pero cuya música creen que puede causar sensación en un futuro.

Así, On the Radar Latin incluye una oleada de artistas emergentes como el mexicano Jorsshh, la puertorriqueña Elena Sofía o el cubano El Shadow. Propuestas variadas a nivel musical que destacan por sus fusiones sonoras, sus acercamientos a estilos que pueden encajar en un nuevo público y por sus voces. Cada artista viene acompañado de una descripción de por qué ha sido representado como uno de esos proyectos musicales a tener en cuenta en un futuro.

Y representando a España, pero más concretamente a Alicante, la célebre revista ha incluido el nombre de Claudia Zuazo entre sus nombres. Según explican, descubrieron a la alicantina "por pura casualidad una noche mientras se reproducía Apple Music en modo aleatorio" y apareció después de "una serie de canciones en inglés". El tema con la que la descubrieron fue Casiopea y de él destacan "su sonido cálido y su voz etérea, que captaron inmediatamente nuestra atención".

Claudia Zuazo durante una sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante

Claudia Zuazo durante una sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Nacida en Alicante, Claudia Zuazo comenzó en 2018 como teclista de la banda de rock alternativo Niña Polaca, a medio camino entre Madrid y Alicante, antes de lanzar su carrera en solitario. El 20 de mayo, tras una serie de sencillos, lanzó de forma independiente su álbum debut, De Mí . Distribuido por Altafonte, el álbum de siete temas incluye, además de Casiopea, canciones como La línea, Ahora que estás y la que da título al disco (una colaboración con Anouck The Band). Todas ellas, además, destacan por tener un sonido envolvente y orgánico de pop alternativo y soft rock.

La actualidad musical de Claudia Zuazo, que fue protagonista de la sección Sonidos de proximidad el pasado mes de abril, es la vida de estrella del rock anhelada por muchos, pero compartida con amigos y gente cercana. Su proyecto Niña Polaca se encuentra en su mejor momento, girando por salas de toda España, aunque ella sigue sacando provecho a su proyecto minimalista y apuesta por canciones con su nombre y apellido. Ahora, gracias al apoyo de Billboard, tendrá la posibilidad de darse a conocer fuera de nuestras fronteras.

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La cantante asegura a INFORMACIÓN que le ha hecho "muchísima ilusión" esta noticia y valora positivamente todo lo que le está pasando recientemente en su carrera: "Que un medio de habla inglesa, aunque tiene también versión española, se fije en tu música significa que algo de lo que yo quiero mostrar con la música ha surtido efecto". En ese sentido, continúa afirmando que su principal intención con este proyecto personal es que sus canciones "suenen a toda esa música que he mamado desde siempre y con la que se puede conectar aunque no sea en tu idioma".

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