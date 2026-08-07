Un alicantino que oposita para bombero se convierte en el mejor jugador de videojuegos de España

La cúspide de los videojuegos en España tiene a un alicantino presidiéndola. Thoren Baquero Rodríguez, de 24 años y natural de Alicante, ha demostrado ser el aspirante más completo en Ultragamer, el concurso gamer realizado en Santa Cruz de Tenerife que pone a prueba a los participantes frente a los desafíos de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y el gaming tradicional. Esta propuesta, organizada por Intel y El Corte Inglés, tuvo lugar en el evento TLP Tenerife 2026, una de las principales citas de entretenimiento digital a nivel nacional.

Pero para llegar hasta la victoria, el alicantino Thoren se tuvo que enfrentar a otros dos rivales que se habían clasificado para la final, en la que dos famosos creadores de contenido del mundo gamer, Mixwell y Werlyb, elevaron el nivel de las pruebas. El alicantino asegura que su participación en Ultragamer ha sido "todo un reto" y considera que"ser el mejor jugador de videojuegos de España es un sueño". El ganador, que aspira a convertirse en bombero, indica además que el premio obtenido le permitirá mejorar en su preparación para las próximas oposiciones.

Un premio que, de alguna manera, eleva también la confianza en uno mismo, por lo que Thoren no descarta "la posibilidad de llevar a cabo algún emprendimiento, gracias a esta experiencia increíble". Porque el camino no ha sido fácil. La aventura comenzó el pasado mes de mayo, cuando se seleccionaron los candidatos para los retos iniciales llevados a cabo en Barcelona. Las pruebas consistían en demostrar el manejo en habilidades de gran impacto, como visión espacial, reflejos y rapidez, agilidad mental, adaptabilidad, estrategia y capacidad de análisis, entre otras.

Como elemento adicional, los desafíos se volvían más exigentes a medida que los concursantes avanzaban hacia la siguiente fase. Algunas de las pruebas estuvieron relacionadas con temáticas como shooters, juegos de precisión o retos para conocer cómo han evolucionado los videojuegos, desde los primeros arcades hasta los más actuales PCs con procesadores Intel® Core™ Ultra. Un camino que llevaba como meta al TLP Tenerife con la posibilidad de convertirse en el mejor jugador de videojuegos de España.

Reunir las máximas habilidades

A pesar de la dificultad presentada por los rivales, Thoren Baquero hizo gala de su habilidad con el uso de diferentes tecnologías ante cientos de asistentes que fueron testigos de su empuje hacia la victoria en Ultragamer. Este concurso, diseñado por las empresas españolas GGTech Entertainment y Arigato, tiene como objetivo maximizar el nivel de los participantes hasta encontrar al jugador que reúne las mejores y más completas habilidades en el mundo del gaming.

Uno de los valores más destacados es la presencia continua de los influencers. Desde el comienzo del concurso y hasta la final celebrada en Santa Cruz de Tenerife, los aspirantes fueron acompañados por una serie de creadores de contenido que ejercieron como colaboradores. Nombres con un gran fandom entre la comunidad juvenil como Carmen Sandwich, Mayichi, Sofía Waseo y Noni compartieron momentos mágicos con los participantes y dieron su toque personal a cada prueba.

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Con todo esto, Thoren se ha alzado con un premio monetario de 5.000 euros y con el título oficial que le acredita como el Ultragamer dentro de una experiencia competitiva única y sin precedentes en un ambiente profesional con las últimas tecnologías del mercado. Alicante, representada en lo más alto del mundo de los videojuegos.