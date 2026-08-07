El astrofotógrafo alicantino que busca la foto de película del eclipse

"Llevo meses, incluso algo más de un año, preparándome para fotografiar el eclipse total", señala sin ocultar su emoción el fotógrafo de Elda Jordi L.Coy, conocido por las imágenes que capta mirando al cielo con su objetivo y multipremiado por sus obras por la propia NASA, que tiene claro que "para un fotógrafo, y sobre todo para un astrofotógrafo, fotografiar un eclipse solar total es el mayor reto que uno puede tener".

Aunque podía haber elegido zonas como Soria o Burgos, donde gozarán de casi dos minutos de ocultación del sol, él ha elegido ubicarse el día 12 en la zona sur del desierto de los Monegros, en Aragón, donde el tiempo se reduce ligeramente: "Tendré un minuto y treinta y cinco segundos, más o menos, pero por varios motivos he sacrificado algunos segundos de la totalidad, que para un fotógrafo es muy importante porque la luz cambia muy rápido en ese momento y hay que modificar parámetros de cámara, y para quienes llevamos más de un equipo necesitamos ir de un sitio a otro rápidamente".

El primer y principal motivo es "evitar aglomeraciones y estar tranquilos" y, el segundo, porque la idea no es solo fotografiar el eclipse, sino "ir un poco más allá en sintonía con mi estilo, y quiero fotografiar a personas junto al eclipse con una temática relacionada con el desierto".

El fotógrafo de 39 años, premio Importante de INFORMACIÓN, que no quiere desvelar su temática por preservar el factor sorpresa, solo apunta que subirá a un par de modelos sobre una colina de unos 200 metros con vestuario para la ocasión -cedido por una empresa de vestuario de cine y televisión, que colabora en el proyecto- para conseguir ese aire de película que busca: "No voy a recrear una escena de película, pero estará relacionada con la ciencia ficción, con el espacio, y estarán caracterizados".

Para fotografiar la escena del eclipse cuenta con varios equipos y el apoyo de varias firmas, además de la del vestuario y otra de coches que se ha ofrecido a participar. "Una empresa me ha enviado equipo de telescopios inteligentes, para fotografiar el proceso completo del eclipse, y luego yo tendré dos cámaras y también me llevo un equipo humano fotográfico: un videógrafo para hacer algunos vídeos de la aventura y un fotógrafo para que me ayude con una de mis cámaras". Todo ello, equipado con filtros especiales para proteger los equipos e intentar capturar los detalles "como manchas solares y todo lo que aparezca en la superficie".

Planificación previa

Todos ellos, salvo los modelos que llegan el día 12, se encontrarán en Zaragoza el día previo procedentes de Barcelona, Madrid y Sevilla -donde reside Coy- y a última hora han encontrado un alojamiento cercano, ya que al principio la idea era dormir al raso con sacos y contemplar las perseidas, "pero si luego hay tormentas o cualquier incidencia estás vendido".

Jordi L. Coy en una de sus observaciones / INFORMACIÓN

Con todo ese "cirio" montado, Coy reconoce que tiene "muy poco tiempo para todo lo que tengo pensado" y cree que será difícil disfrutar del eclipse, "pero me pararé en algún momento de la totalidad para disfrutarlo si veo que puedo. Algunos me criticarán por no verlo, porque no voy a montar el trípode y ya está, pero al final esta es mi forma de vivirlo".

El terreno lo ha estudiado leyendo e investigando con Google Maps, sabiendo ya la orientación para alinear el sol y la altura de las colinas. "He escogido un lugar cercano a la carretera teniendo en cuenta el tema de posibles incendios y contando con un plan de evacuación, ya que al final seremos un equipo de siete u ocho personas", explica, tras indicar que el Gobierno de Aragón también ha restringido muchas zonas porque va a ser una locura, que hay que respetar". Por si acaso, también ha trazado un Plan B en otro espacio a unos cuantos cientos de kilómetros.

Imagen del sol del fotógrafo eldense / Jordi L. Coy

Nerviosismo y entusiasmo hasta el día 12

Con todo el operativo ya desplegado, los nervios están a flor de piel: "Está siendo un tren de emociones, y cada día estoy más nervioso repasando el time-line y con miedo a lo que no se puede controlar, como la climatología", indica, y le gustaría estar ya en la tarde del 12 de agosto: "Tengo muchas ganas de que llegue, de vivirlo y, sobre todo, de saber si he conseguido una foto. Eclipses parciales he fotografiado unos cuantos, pero no tiene nada que ver, y este es mi primer eclipse solar total. Desde Alicante no podía hacerlo porque iba a estar al 99% y ese 1% lo es todo. Así que espero ver una especie de agujero negro en el cielo con un resplandor alrededor que será una locura".

Él visualiza en su cabeza la idea sobre la foto desde hace meses, y ha realizado bocetos que necesita proyectar en papel "aunque dibujo muy mal". "Todo apunta a que será una imagen de gran impacto visual, que al final es lo que busco con mis fotografías, y esperemos que vaya todo bien", augura el fotógrafo, que para el siguiente eclipse solar de 2027 confía en disfrutar de la visión "tranquilo en una silla" sin trabajar tanto como en este.