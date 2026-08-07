La ilicitana Blanca Paloma sorprende a los fans que se quedaron fuera por el aforo de uno de sus conciertos en Badajoz: "Qué lástima, no cabemos todos"

Blanca Paloma convirtió una limitación de aforo en uno de esos momentos que acaban circulando por redes por algo muy sencillo: porque fue espontáneo, cercano y muy difícil de olvidar para quienes estaban allí. La cantante ilicitana actuó este jueves 6 de agosto en la Terraza de Montesinos 22, en Badajoz, dentro del ciclo gratuito Live Sound(Set) impulsado por la Fundación Caja Badajoz. Pero no todos los que se acercaron pudieron entrar.

El concierto tenía un formato íntimo, con un máximo de 100 localidades, pensado para disfrutar de la artista de cerca y en plena puesta de sol. La respuesta del público, sin embargo, superó el espacio disponible. Decenas de personas se quedaron fuera del recinto, esperando en la calle y escuchando desde abajo lo que ocurría en la terraza.

Lejos de limitarse a continuar con el concierto, Blanca Paloma se asomó al balcón y se dirigió directamente a quienes no habían podido acceder. “Qué lástima, no cabemos todos ahí arriba”, dijo la artista al ver la cantidad de gente congregada. Y añadió: “¡Pero aquí hay gente para hacer dos o tres conciertos!”.

Una canción a capela desde el balcón

La ganadora del Benidorm Fest 2023 y representante de España en Eurovisión quiso agradecer el apoyo de quienes se habían quedado fuera con un gesto inesperado. “De momento, lo único que puedo hacer para dar las gracias es cantaros una cancioncita aquí a capela”, explicó antes de interpretar uno de sus temas desde el balcón del primer piso para el público que estaba en la calle.

El momento dejó una imagen irrepetible: la artista cantando sin artificios, asomada a la terraza, y los fans escuchando desde abajo móvil en mano después de no haber podido entrar al concierto. Un detalle sencillo, pero con mucho valor para quienes se habían desplazado hasta el Casco Antiguo de Badajoz para verla.

Un concierto gratuito con aforo muy reducido

La actuación de Blanca Paloma formaba parte del ciclo Live Sound(Set), una programación que se celebra todos los jueves de julio y agosto en el Casco Antiguo de Badajoz con conciertos gratuitos y aforo limitado. La propuesta combina nombres del panorama nacional con nuevas voces extremeñas y busca animar el barrio aprovechando el ambiente de las puestas de sol.

En este caso, el formato jugó a favor de la cercanía, pero también dejó fuera a parte del público. La propia reacción de Blanca Paloma convirtió ese contratiempo en una pequeña actuación paralela, casi improvisada, para quienes no pudieron acceder.

Noticias relacionadas

La escena terminó siendo algo más que una anécdota del concierto. Fue una forma de cuidar a su público y de recordar que, a veces, los momentos más especiales de una actuación no ocurren sobre el escenario, sino justo fuera de él.