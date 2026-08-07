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Festival de danza

El Campello se convierte en la capital del Mediterráneo para los profesionales de la danza emergente

El municipio alicantino acogerá del 15 al 20 de septiembre la tercera edición de Mediterranean Pass, una iniciativa que apuesta por la diversidad y creación de redes entre proyectos de cuatro comunidades

Mediterrranean Pass, el festival para profesionales de la danza

Mediterrranean Pass, el festival para profesionales de la danza / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

El Campello se convertirá en punto de encuentro para creadores, profesionales y agentes culturales del mediterráneo español centrados en la danza. Del 15 al 20 de septiembre, la Casa de Cultura y espacios abiertos del municipio acogerán muestras, encuentros profesionales, espacios de reflexión, formación y nuevas oportunidades de colaboración entre compañías de danza en una experiencia pensada para el intercambio, la comunidad y la creación de conexiones reales.

Se trata de la tercera edición del Mediterranean Pass, una iniciativa que apuesta por el talento emergente, la diversidad de miradas y “la construcción de redes entre proyectos y personas con inquietudes creativas y culturales comunes”.

Las asociaciones de danza de esas cuatro comunidades han unido esfuerzos para generar este espacio que favorece el intercambio y la conexión entre profesionales a partir de tres grandes bloques: creación, exhibición y formación. Esta es la tercera acción de una estructura permanente de cooperación que, después de pasar por Mallorca en 2024, Cataluña en 2025 y la Comunidad Valenciana este año 2026, se celebrará en Andalucía en 2027.

Esta tercera edición se celebrará en El Campello del 15 al 20 de septiembre

Esta tercera edición se celebrará en El Campello del 15 al 20 de septiembre / INFORMACION

El encuentro contará con miembros de los equipos de gestión territoriales, espacios acogedores, artistas seleccionadas y programadores con el fin de tejer alianzas nacionales e internacionales para futuras ediciones del proyecto.

En la organización del Mediterranean Pass se han implicado directamente la Associaciò de Professionals de la Dansa de la Comunitad Valenciana, la Associaciò de Professionals de la Dansa de Catalunya, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza y la Associaciò Professional de Dansa de Les Illes Balears. En el capítulo de colaboradores del encuentro están el Ayuntamiento de El Campello (a través de la concejalía de Cultura que dirige Dorian Gomis), Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, el Ministerio de Cultura, Sociedad General de Autores y Casa Mediterráneo.

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“Es una oportunidad única para que en El Campello podamos disfrutar de las mejores compañías de danza del Mediterráneo español”, señala Dorian Gomis, pues el encuentro incluye espectáculos en diferentes espacios de la Casa de Cultura y una representación de piezas corteas en el paseo marítimo de Carrer la Mar, junto a la Penyeta”, señala Dorian Gomis. Los participantes pondrán fin al encuentro profesional con una visita cultural al yacimiento arqueológico de La Illeta dels Banyets.

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