Fin de semana | Gastrorigen
La Fava: Tradición en vanguardia
Fran Burgos llegó a la cocina pasada la treintena, cuando decidió recuperar una memoria gastronómica que llevaba años latente en su familia. Su abuela había regentado uno de esos restaurantes que alimentaban al Benidorm de siempre, el de los vecinos, con una cocina de pucheros, arroces y recetario popular muy alejada de la imagen turística de la ciudad. A esa herencia se suma un origen familiar vinculado a las familias italianas que repoblaron Nueva Tabarca, un poso mediterráneo que aparece de manera natural en una cocina donde el mar ejerce de hilo conductor.
Discípulo de Miquel Ruiz, de quien ha heredado una manera muy libre de entender la restauración, Fran ha sabido encontrar una personalidad propia. Con la idea del restaurante cercano, sin artificios y profundamente mediterráneo, su cocina mira con especial atención al universo del guiso tradicional. No busca reinterpretar recetas para hacerlas irreconocibles, sino conservar su alma utilizando las herramientas de la cocina actual. La Fava huye deliberadamente de la solemnidad. La sala apuesta por una estética de austeridad contemporánea, con materiales desnudos, una decoración sencilla y una vajilla funcional y desenfadada que sitúan el foco donde el cocinero quiere: en el plato. No hay lujo escénico ni una puesta en escena recargada; todo transmite la sensación del interés se pone en la cocina y en que el momento sea agradable.
Menú degustación
Aperitivo:
- Galleta con sofrito de tomate y salazón
- Atún rojo con vinagreta de manzana ácida
- Cigala y jugo de sus cabezas con mantequilla noisette
- Panceta a baja temperatura con crema de chirivía, jugo de cebolla asada, pescado azul de temporada soasado y mayonesa de hierbas aromáticas
- Puerro confitado, carbonara marina, atún rojo de almadraba y reducción de caldo de pollo rustido
- Ventresca atún rojo con reducción de fessols i naps
- Canelón de puchero valenciano, envuelto en col rizada, curry verde suave y cilantro fresco
Prepostre:
- Higo y foie
Postre:
- Pan, chocolate, sal y aceite
Localidad: Benidorm
Reservas: (+34) 672 06 24 24
https://lafavabenidorm.com/es
El menú degustación comienza con una declaración de intenciones. Un aperitivo construido sobre un pastisset de boniato transformado en soporte salado, acompañado de un delicado gratén de alioli, una ligera mermelada de salmorreta y un pescado escasamente marinado y curado, resume el discurso de la casa: sabores profundamente reconocibles expresados con una presentación actual. Los siguientes pases, el atún rojo con vinagreta de manzana y la gamba roja acompañada por el jugo de sus cabezas, muestran oficio y buen producto, aunque todavía se mueven en un terreno contenido. El atún, situado en un punto intermedio entre un tataki y un sashimi, no termina de definirse, mientras que la gamba apuesta por una ejecución limpia donde el sabor del mar manda sobre cualquier artificio. A partir de la panceta cocinada a baja temperatura el menú gana profundidad. La combinación con la chirivía y el jugo de cebolla asada demuestra una cocina cada vez más segura, pero es el puerro confitado con carbonara marina y bonito de almadraba el plato que explica definitivamente quién es Fran Burgos. Bajo una apariencia de plato moderno se esconde un auténtico guiso. El colágeno del pescado y la salsa construyen un caldo untuoso que invita a comer con cuchara, mientras el bonito alcanza una cocción impecable, jugoso hasta el último bocado. Es precisamente aquí donde cobra sentido el lema del restaurante. La tradición no consiste en reproducir recetas antiguas, sino en respetar la lógica con la que siempre se ha cocinado: buenos fondos, tiempos pausados y sabores capaces de emocionar sin necesidad de excesos técnicos. Yo diría que no es una modernización de las recetas sino una forma moderna de contarlas.
La misma coherencia aparece en la oferta de vinos. Se percibe a un cocinero que disfruta del vino y que ha construido una selección con criterio, buscando pequeños productores y referencias singulares sin caer en el exhibicionismo ni en precios desorbitados. El vino aquí forma parte del discurso gastronómico y no de un simple acompañamiento. En un momento en el que la gastronomía parece debatirse entre los grandes menús creativos y el absoluto protagonismo del producto desnudo, La Fava reivindica una tercera vía. La de una cocina donde técnica, producto y tradición conviven con naturalidad para devolver al guiso el lugar que nunca debió perder. Fran Burgos todavía tiene margen para seguir creciendo, pero ya posee lo más difícil: una identidad propia. Y eso convierte a La Fava en una de las propuestas más interesantes que hoy pueden encontrarse en Benidorm.
Uvas con sabor a feria
El otro día, en una gran superficie, me encontré unas bandejas de uvas, que parecían diseñadas por Willy Wonka. En los envases se anunciaban sabores a algodón de azúcar, caramelo, mango, melocotón o moscatel, cogí varios de los paquetes para asegurarme que lo que había dentro eran realmente uvas . Y, para aumentar mi desconcierto, unas uvas negras decían tener sabor moscatel, cuando de toda la vida la moscatel es una variedad blanca, dorada y dulce de por si (las como muy buenas en Septiembre en Teulada-Moraira).
¿Qué estaba pasando allí? ¿Habían perfumado las uvas? ¿Les habían inyectado aromas? Yo pensaba ya que estaba en una frutería transgénica convertida en puesto de feria. Me puse a averiguarlo entre productores y amigos y la respuesta es bastante menos inquietante (y bastante más interesante) de lo que parece. Estas uvas no llevan esencia de algodón de azúcar, ni saborizante de melocotón ni nada artificial o artificioso. Tampoco son, en general, organismos modificados genéticamente en un laboratorio. Son el resultado de cruces entre variedades y de una selección agrícola muy precisa: se fecundan plantas, se obtienen miles de descendientes y se eligen aquellos que presentan el sabor, el tamaño, el color, la textura o la ausencia de semillas que se busca.
Lo que antes podía requerir generaciones de agricultores ahora se desarrolla mediante programas de mejora vegetal muy sofisticados. En estas hasta encontré una variedad del Moscatel que no era blanca como el moscatel de Hamburgo. «Moscatel». En el vino la uva, en su fase aromática, puede recordar al mango, al melocotón o a las flores sin que nadie haya añadido esas frutas. Sus compuestos aromáticos naturales, terpenos, norisoprenoides y otros volátiles de nombres inverosímiles, llegan a nuestra nariz y el cerebro los relaciona con aromas conocidos. Son la base de los llamados aromas primarios del vino: los que proceden de la variedad. Por eso un albariño joven puede sugerir cítricos, manzana o fruta de hueso, y un moscatel, flores, uva fresca o piel de naranja.
Nuestro cerebro no huele frutas, sino moléculas aromáticas. Cuando determinadas combinaciones de compuestos coinciden con las presentes en un melocotón, un pomelo o un lichi, nuestra memoria olfativa establece una asociación o parecido, aunque esas frutas nunca hayan estado allí. Así que no: la sección de frutas no se ha convertido todavía en una fábrica de chucherías. Aunque los de marketing se empeñen en que lo parezca.
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