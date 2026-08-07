La Fava: Tradición en vanguardia

Fran Burgos llegó a la cocina pasada la treintena, cuando decidió recuperar una memoria gastronómica que llevaba años latente en su familia. Su abuela había regentado uno de esos restaurantes que alimentaban al Benidorm de siempre, el de los vecinos, con una cocina de pucheros, arroces y recetario popular muy alejada de la imagen turística de la ciudad. A esa herencia se suma un origen familiar vinculado a las familias italianas que repoblaron Nueva Tabarca, un poso mediterráneo que aparece de manera natural en una cocina donde el mar ejerce de hilo conductor.

Discípulo de Miquel Ruiz, de quien ha heredado una manera muy libre de entender la restauración, Fran ha sabido encontrar una personalidad propia. Con la idea del restaurante cercano, sin artificios y profundamente mediterráneo, su cocina mira con especial atención al universo del guiso tradicional. No busca reinterpretar recetas para hacerlas irreconocibles, sino conservar su alma utilizando las herramientas de la cocina actual. La Fava huye deliberadamente de la solemnidad. La sala apuesta por una estética de austeridad contemporánea, con materiales desnudos, una decoración sencilla y una vajilla funcional y desenfadada que sitúan el foco donde el cocinero quiere: en el plato. No hay lujo escénico ni una puesta en escena recargada; todo transmite la sensación del interés se pone en la cocina y en que el momento sea agradable.

Menú degustación Aperitivo: Galleta con sofrito de tomate y salazón

Atún rojo con vinagreta de manzana ácida

Cigala y jugo de sus cabezas con mantequilla noisette

Panceta a baja temperatura con crema de chirivía, jugo de cebolla asada, pescado azul de temporada soasado y mayonesa de hierbas aromáticas

Puerro confitado, carbonara marina, atún rojo de almadraba y reducción de caldo de pollo rustido

Ventresca atún rojo con reducción de fessols i naps

Canelón de puchero valenciano, envuelto en col rizada, curry verde suave y cilantro fresco Prepostre: Higo y foie Postre: Pan, chocolate, sal y aceite Localidad: Benidorm Reservas: (+34) 672 06 24 24 https://lafavabenidorm.com/es

El menú degustación comienza con una declaración de intenciones. Un aperitivo construido sobre un pastisset de boniato transformado en soporte salado, acompañado de un delicado gratén de alioli, una ligera mermelada de salmorreta y un pescado escasamente marinado y curado, resume el discurso de la casa: sabores profundamente reconocibles expresados con una presentación actual. Los siguientes pases, el atún rojo con vinagreta de manzana y la gamba roja acompañada por el jugo de sus cabezas, muestran oficio y buen producto, aunque todavía se mueven en un terreno contenido. El atún, situado en un punto intermedio entre un tataki y un sashimi, no termina de definirse, mientras que la gamba apuesta por una ejecución limpia donde el sabor del mar manda sobre cualquier artificio. A partir de la panceta cocinada a baja temperatura el menú gana profundidad. La combinación con la chirivía y el jugo de cebolla asada demuestra una cocina cada vez más segura, pero es el puerro confitado con carbonara marina y bonito de almadraba el plato que explica definitivamente quién es Fran Burgos. Bajo una apariencia de plato moderno se esconde un auténtico guiso. El colágeno del pescado y la salsa construyen un caldo untuoso que invita a comer con cuchara, mientras el bonito alcanza una cocción impecable, jugoso hasta el último bocado. Es precisamente aquí donde cobra sentido el lema del restaurante. La tradición no consiste en reproducir recetas antiguas, sino en respetar la lógica con la que siempre se ha cocinado: buenos fondos, tiempos pausados y sabores capaces de emocionar sin necesidad de excesos técnicos. Yo diría que no es una modernización de las recetas sino una forma moderna de contarlas.

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La misma coherencia aparece en la oferta de vinos. Se percibe a un cocinero que disfruta del vino y que ha construido una selección con criterio, buscando pequeños productores y referencias singulares sin caer en el exhibicionismo ni en precios desorbitados. El vino aquí forma parte del discurso gastronómico y no de un simple acompañamiento. En un momento en el que la gastronomía parece debatirse entre los grandes menús creativos y el absoluto protagonismo del producto desnudo, La Fava reivindica una tercera vía. La de una cocina donde técnica, producto y tradición conviven con naturalidad para devolver al guiso el lugar que nunca debió perder. Fran Burgos todavía tiene margen para seguir creciendo, pero ya posee lo más difícil: una identidad propia. Y eso convierte a La Fava en una de las propuestas más interesantes que hoy pueden encontrarse en Benidorm.