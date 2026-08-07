Las fiestas de Elche más musicales

La variedad musical inunda la UMH en plenas fiestas

La Barraca Municipal de Elche, ubicada en el aparcamiento de la UMH, ofrecerá tres noches dedicadas al mejor pop-rock y la música urbana del panorama nacional. Este viernes, a las 21.30 horas, actuará MVRK, una de las nuevas referencias del rap español, con más de siete millones de oyentes en Spotify y su reciente álbum Please Behave Radio Vol. 2, que ha logrado una destacada acogida. Compartirá escenario con la andaluza Juicy BAE, artista que fusiona trap, R&B, afrobeat y soul con influencias flamencas, y que continúa consolidando su carrera tras el reconocimiento obtenido por su álbum El secreto, galardonado como Mejor Grabación de Músicas Urbanas. El sábado será el turno de Siloé, una de las bandas españolas de mayor proyección gracias al éxito de sus discos Santa Trinidad y Terrorismo emocional, con los que ha agotado entradas en numerosos conciertos. Junto a ellos actuará Neverland Bari, formación integrada por cinco jóvenes músicos que, tras ganar un concurso nacional de bandas y publicar su álbum Zona Cero, se ha abierto paso en salas y festivales de todo el país. El domingo cerrarán la programación Sidecars, uno de los grupos más consolidados del rock español, con una trayectoria marcada por álbumes como Ruido de fondo, Fuego cruzado y Esquinas; así como un directo que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Parking de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Marta Sánchez, en una imagen promocional. / Universal Music

Elche celebra sus fiestas con mucha música en directo

Entre las actividades musicales programadas para las fiestas de Elche destacan los conciertos que acogerá el espacio Hort de Baix, ambos a las 23 horas. Este sábado será el turno de la cantante Marta Sánchez, que celebra sus 40 años de trayectoria con una gira basada en su nuevo disco doble, en el que repasa los grandes éxitos de su carrera, desde su etapa en Olé, Olé con temas como Lilí Marlen y Soldados del amor, hasta canciones como Desesperada, De mujer a mujer, Vivo por ella o Colgando en tus manos con Carlos Baute, además de sus recientes sencillos Es por ti y Agua pasada. El domingo, a la misma hora y en el mismo escenario, actuará el venezolano Carlos Baute, que inició su carrera con el grupo Los Chamos, alcanzó popularidad como actor en la telenovela Destino de mujer y consolidó su éxito musical en España con reconocimientos como los premios Dial y Ondas, además de discos de oro, platino y diamante gracias a canciones como Te regalo, Mi medicina y Amarte bien, que continúan formando parte de su repertorio más conocido. Hort de Baix, Elche.

Carlos Baute / EUROPA PRESS - Archivo

Los éxitos de ayer suenan en un remember en Torrevieja

La música de las décadas de los 90 y 2000 volverá a ser protagonista este sábado a partir de las 18 horas en el Parque Antonio Soria de Torrevieja con el festival Brilla Remember. El cartel estará encabezado por la cantante belga Kate Ryan, una de las grandes figuras del eurodance internacional, conocida por éxitos como Désenchantée, Libertine o Ella Elle L’a. Junto a ella actuarán otros nombres habituales de la escena remember y de la música de baile como La Luna, Anneke van Hooff, Chumi DJ, Javi Boss, DJ Marta, Paco García, Miguel Serna, Javier Galiano, Carlos Agraz, DJ Lou, Nacho Hook y Toni Bafles, en una cita que reunirá a algunos de los artistas y DJs más representativos de este género musical. Parque Antonio Soria, Torrevieja.

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El andaluz JC Reyes aterriza en Torrevieja en plena gira

La Trend Festival llega este viernes al Parque Antonio Soria de Torrevieja. Organizado por Deep Delay Producciones, el festival reunirá a algunos de los principales nombres de la música urbana actual en una cita que forma parte de su gira nacional. El cabeza de cartel será el sevillano JC Reyes, uno de los artistas con mayor proyección del panorama urbano español. Llegará acompañado por una nómina de selecciones a cargo de DJs invitados en pleno despliegue de su gira de 2026. Parque Antonio Soria, Torrevieja.