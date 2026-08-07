Jaloner y Dabe salen de gira para presentar su último disco... con cierre especial en Alicante

Tras la gran acogida del disco El camino del alfajor, Jaloner y Dabe han confirmado una gira internacional compuesta por 10 fechas que culminarán con un concierto especial en su ciudad Alicante. La gira arrancará el 19 de septiembre en Tarragona, dentro del Bloc Fest 2026, con un concierto de acceso gratuito. A partir de ahí, el tour continuará por Valencia (15 de octubre, Sala Jerusalem), Barcelona (22 de octubre, Sala Wolf) y Mallorca (23 de octubre, Sala Sunset), antes de hacer parada en Madrid el 27 de noviembre, en la Sala Galileo Galilei.

El calendario internacional llegará el 11 de diciembre a Buenos Aires, donde Jaloner y Dabe actuarán en Uniclub para recordar que el alma de este disco se forjó en Argentina, para después regresar a España con una nueva tanda de fechas durante 2027. Tenerife (30 de enero, Sala Miama), Vitoria (5 de febrero, Sala Urban Rock), Pamplona (6 de febrero, Sala Totem Magna) y finalmente Alicante (19 de febrero, Sala Marearock) completan, por ahora, un recorrido que atraviesa buena parte de la geografía nacional e internacional.

Cartel oficial de la gira, con 10 fechas confirmadas / INFORMACIÓN

Un disco diferente a todo lo hecho anteriormente

Este disco, que desde su salida ha cosechado muy buenas críticas por parte tanto del público como de los medios especializados, trasciende lo musical para convertirse en un viaje artístico, cultural y personal. El álbum nació como fruto de una travesía por Argentina y Chile durante 2025, donde Jaloner, junto a Dabe, construye una obra colectiva que mezcla influencias locales, experiencias de viaje y una mirada profunda sobre la identidad.

A lo largo de sus 13 canciones, El camino del alfajor recoge sonidos, lenguajes y vivencias que reflejan una inmersión real en las culturas visitadas, alejándose de una versión superficial o turística. Un relato sonoro que permite una reflexión sobre el sentido de pertenencia. El proyecto explora cómo el contacto con otras culturas puede transformar la identidad propia, abrazando el “no lugar” como una forma de conexión personal y artística.

Jaloner, el rapero alicantino que destaca en la escena internacional / Rafa Arjones / Rafa Arjones

Musicalmente, este álbum destaca por su carácter artesanal y colaborativo, ya que reunió a más de 20 artistas y músicos internacionales que aportaron una gran riqueza instrumental al proyecto. La producción, a cargo del alicantino Dabe, construye un mapa sonoro rico en matices, donde cada colaboración aporta personalidad sin perder la coherencia del conjunto. Además, también han anunciado la salida de un doble vinilo en una edición especial ya disponible en preventa en la web jaloner.es. Como ya pasó con la edición física de Pangea: La grieta, se espera que se agote en tiempo récord.

Sobre los artistas

Nacido en Cartagena en 1988, pero curtido en las calles de Alicante, Jaloner es una de las figuras de culto más influyentes del underground español. Criado en Alicante y asentado en Valencia, saltó a la luz pública en 2008 y lanzó ese mismo año su primer trabajo, Sui géneris. Su obsesión por las estructuras métricas complejas, el juego de palabras y la etimología sirvieron de cimiento e inspiración para toda una generación.

Dabe firma junto a Jaloner el álbum "El camino del alfajor" / Jose Navarro

Tras años cultivando un perfil hermético, dio un salto hacia una mayor proyección internacional con hitos como su aclamada participación en la Liga Bazooka en Argentina, donde se convirtió en todo un fenómeno de masas, y álbumes como ¿Dónde estoy? (2015), Efugio (2021) o Pangea: La grieta (2024). Actualmente presenta El camino del alfajor con su socio y primo Dabe (Alicante, 1992), músico, batería y productor. Desde que unieron fuerzas en 2014, Dabe se convirtió en la arquitectura sonora del rapero, encargándose del diseño de ritmos en sus cortes más definitorios como La ley del más fuerte, Cactus o Descarao.