The Baboon Show roba el protagonismo a unos In Flames sobrios en el Leyendas del Rock

Era el día del poder femenino en el Leyendas. Ni siquiera la visita de los aguerridos In Flames podía impedirlo. La hiperactividad de Cecilia Boström al frente de The Baboon Show es superlativa y se lleva todas las miradas. Un descaro absoluto el suyo encima del escenario, viviendo la música a base de taconeos y espíritu libre. No se podía empezar de otra forma esta crónica, pues todo lo que fuera no arrancar con referencias a la que es actualmente la mejor performer de banda sería injusto por mi parte. Su capacidad para transmitir, su incesante electricidad y su descaro plantean conciertos llenos de improvisación y espectáculo al alcance de muy pocos.

No era extraño verla cantando en medio de un pogo, saltando o incluso paseando tumbada a través de las manos de los presentes en Villena en esta tercera jornada del Leyendas del Rock. Era viernes y su cuerpo parecía comprenderlo a la perfección. Para quien no conozca a The Baboon Show, descargan un punk rock cargado de energía que ha caído de pie en España. Aunque la banda sueca nació en 2003, está siendo ahora su momento en nuestro país, con giras nacionales y muchas participaciones en festivales. Y no es para menos, pues la puesta en escena que desprenden plasma fiereza y cercanía a partes iguales. Un gran acierto de Marcos Rubio, que ya dejó muestra del potencial de este rock and roll en su Fck the Censorship de enero, también en Villena, pero de 2024.

Ambiente multitudinario durante la tercera jornada del Leyendas del Rock en Villena. / Fotografía Oficial Festival Leyendas del Rock - Salvador Villa.

Antes de ese sensacional torbellino lleno de adrenalina presenciado a media tarde, se pasaron por el escenario dos formaciones que dejaron un buen sabor de boca pese a su clara diferencia estilística. La primera en abrir el festival fue la británica Chez Kane, con un sorprendente hard rock influenciado por el sonido de los años 80. Un sonido que hace recordar a divas del género como Bonnie Tyler, pero con un cariz de actualidad muy sano. Pese a no dar las 17 todavía cuando salió al escenario junto a su banda, su concierto ha sido hasta ahora el que más gente ha aglutinado en la apertura de puertas del polideportivo municipal.

Tras ella, sorprendía una propuesta mucho más actual y ruda a cargo de los alemanes Future Palace. También con una vocalista al frente, hicieron gala de un post-hardcore revestido con electrónica y riffs heavies que tiñeron de rabia una tarde marcada por la leve pero agradable brisa. Pese a tener algún que otro sonido pregrabado, el trío berlinés liderado por Maria Lessing demostró que la fuerza puede ir de la mano de las causas sociales y aprovechó su participación en Villena para levantar la voz contra la homofobia, el racismo y el sexismo. Asimismo, también puso en valor la salud mental desde la posición de una persona, la cantante, que salió hace poco de una depresión que duró muchos años.

Hasta ese momento, todo lo que se había visto había merecido sobremanera la pena. El listón estaba muy alto y todavía quedaba noche con una leyenda española de la talla de Saratoga. Sus clásicos se camuflaron entre temas de su reciente disco, "En estado puro", y Tete Novoa demostró que él solo puede sacar adelante un concierto. Sin Jero, pensaba que se me haría difícil empatizar con Saratoga, pero tras cada canción, uno se iba metiendo más en el ambiente hasta que ya me encontré sumergido de lleno entre canciones como "Maldito corazón" o "Perro traidor". Son muchos años escuchando esas canciones y es inevitable que no se apodere de uno la nostalgia.

In Flames, durante su actuación en la tercera jornada del Leyendas del Rock en Villena. / Fotografía Oficial Festival Leyendas del Rock - Salvador Villa.

Finalizaba la jornada en el Leyendas del Rock con In Flames, el plato fuerte de la noche. Una descarga de death metal melódico para gusto exclusivo de sus seguidores. Quienes pasaran por ahí sin conocer a la banda sueca se iban a encontrar con unos músicos que se mantuvieron férreos ante su seriedad. Faltó algo más de agarre que en los cabezas de cartel anteriores y les sobró sobriedad, pero ofrecieron un recital correcto. Sin más. Con mucha luz roja, pero poca expresión. Quizás, el punto más bajo de un día que apuntaba a perfecto.

De esta manera, y a falta de unos Saurom que siempre dejan un gran sabor de boca y un DJ set a cargo del influencer Jordi Wild (ambos fuera de la hora de cierre de este periódico), el vigésimo aniversario se encaminaba hacia su última jornada con la mirada impaciente de la calabaza de Helloween al otro lado del amanecer.