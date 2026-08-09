Andy Cartagena, gran triunfador de Ondara sigue reinando en su feudo

Ondara siempre fue un referente en la tauromaquia de la provincia de Alicante hasta que todo se paró en seco hace ahora veinte años. Recuperar un baluarte tan importante no es fácil, pero si se trabaja con tesón, humildad y amor por el toreo, los frutos comienzan a verse. Esa es una de las sensaciones con las que el público que ayer acudió a Ondara salió en el remate de la Feria de La Marina. En la segunda corrida anunciada, los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza convencieron y se entregaron demostrando que también este segundo cartel del corto serial tenía todas las garantías.

Abrió la arde el benidormí Andy Cartegena, que regresaba a una plaza que conoció en sus inicios como rejoneador. Todo el público, dentro de un gran ambiente festivo le trató con mucho cariño desde el principio. Todo su repertorio se pudo ver en el primer toro de Soto de la Fuente, que tuvo movilidad y transmisión, cualidades que Cartagena supo aprovechar. No faltaron los cites desde la distancia dejándose llegar mucho al toro y las banderillas cortas. Cartagena, que en la presente temporada logró abrir la Puerta del Príncipe, demostró que sus triunfos de este año no son casuales y que quiere seguir manteniendo su altísimo nivel. Con el rejón de muerte tuvo la destreza de colocarlo arriba y en buen sitio y logró cortar las dos orejas al toro que abría la tarde.

Ya que la corrida comenzó a las siete de la tarde, no se paró para la merienda y así salió el cuarto toro con el que Andy Cartagena volvió a hacer vibrar a los presentes. Faena compacta y medida del alicantino que echo el resto y arriesgó en banderillas con innumerables desplantes y muestras de valentía, especialmente con el caballo Pintas y con Cartago, lo mejor de su cuadra. A este toro le cortó el rabo proclamándose gran triunfador de la tarde y de la feria y lo más importante, haciendo feliz al público.

Debutaba la francesa Lea Vicens en Ondara y lo cierto es que lo hizo con una son. Sin bien este segundo toro no estuvo sobrado de fuerzas, el mérito grande de la rejoneadora fue mantener el mismo ritmo sostenidodurante toda la lidia. Eso hizo que la faena no decayera, lo que habla de la madurez que ya atesora Vicens. También sus caballos demostraron estar en buen momento porque anduvo sobrada durante toda la tarde. Muy celebrados fueron las banderillas de inicio que fueron a más. Según avanzaba la faena, la francesa no dudó en acortar distancias y llegarle mucho al toro, un gesto muy celebrado por la afición que no dejó de aplaudir durante toda la faena. Con el rejón de muerte no tuvo tanta suerte y fue necesario un certero golpe de descabello que fue suficiente. Cortó una oreja.

Con el quinto vimos a una Lea entregada y deseosa de salir también triunfal. Lo mejor de su cuadra con nombres como Pantera, Guitarra, Diluvio o Aladín ofrecieron un gran repertorio con variedad y efectividad y finalmente cortó su segunda oreja de la tarde.

Remataba la terna el navarro de Estella, Guillermo Hermoso de Mendoza, otro de los grandes valores del rejoneo actual. Tal es su personalidad que ya nadie le compara con su padre, el gran Pablo Hermoso y ahora el aficionado se centra el atender las virtudes que posee este joven rejoneador. Delante no tuvo en el tercer toro al mejor colaborador y tuvo que hacer un esfuerzo por levantar una faena que terminó siendo densa y costosa. De inicio, el rejón de castigo quedó mal colocado y el navarro tuvo que animar al respetable con las llamadas «hermosinas», que sí levantaron los ánimos en el tendido. Tuvo algún tropiezo alguno de sus caballos lo que causó algún susto, pero sin mayores consecuencias. Guillermo brilló en banderillas, largas y cortas y supo sacar lo mejor del primero de su lote. Cortó una oreja a este toro.

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Con el sexto Guillermo Hermoso de Mendoza demostró la casta que atesora. Logró poner la plaza en pie en varias ocasiones y no faltó un susto cuando el toro arremetió contra su caballo, lo cual puso al público más a favor de la faena. Al final, el rejón de muerte que hizo guardia emborronó ligeramente una gran actuación premiada con una oreja. Triple puerta Grabde y éxito de los empresarios José Zúñiga y Joselillo de Colombia por apostar y ganar en la recuperada plaza de toros de Ondara.