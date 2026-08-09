Funzo prepara su primera gira en solitario con parada en Alicante: "Este es el disco de una persona que está perdida y que no sabe hacia dónde ir"

Funzo está en estado de gracia y saldrá a la carretera para presentar TDAH, su primer álbum en solitario. El alicantino ultima la primera gira de su carrera en solitario tras haber actuado en algunos de los principales escenarios del país, incluido el Movistar Arena (antiguo WiZink), junto a su hermano Baby Loud, donde colgaron el cartel de entradas agotadas. Adrián Gomis (Alicante, 2002), ahora solo ante el peligro, arrancará el tour en octubre en la Sala Mamba! de Murcia y ofrecerá un total de 16 conciertos, entre ellos uno en la Sala Marmarela de Alicante el viernes 11 de diciembre.

Tras unos meses con su álbum en solitario fuera, se encuentra preparando la que será su primera gira en solitario. ¿Cómo está viviendo esta vorágine?

Llevo unos meses en los que solo he tenido un miércoles libre. El resto de días, de lunes a domingo, siempre tengo algo que hacer. No me quejo para nada porque me encanta mi trabajo, pero sí es cierto que me gustaría tener un fin de semana para apagar el móvil y desconectar un poco. Estoy implicado todo el rato. Me gusta mucho lo que hago, pero a veces también necesitas despejarte. Luego vendrán épocas en las que un lunes no tendré nada que hacer (ríe). Es la inestabilidad de este trabajo y estoy acostumbrado a ella.

¿Cómo ha sido el recibimiento del disco por parte de sus seguidores?

Ha sido muy bueno, les ha gustado mucho. Tengo unos fans muy fieles y llega un punto en el que no sabes si realmente les ha encantado o si les gusta todo lo que haces por el hecho de ser tú. Sí he notado que canciones como Ta-Tartamudo o Vulnerables, que es una de mis favoritas, quizá no han conectado tanto con el público porque son temas más maduros y musicales, mientras que otras, como Diosa o Subconsciente, son más directas. Creo que el disco ha servido para aportar madurez al proyecto. No creo que sea el trabajo que me vaya a dar proyección nacional como artista en solitario, pero sí el que ha consolidado a mis seguidores y ha hecho posible esta primera gira.

Adrián, más conocido como Funzo, con su vinilo en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Es un disco muy ecléctico. ¿Cómo fue el proceso creativo?

Ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. Gran parte de la culpa la tiene Fektro, el productor. Yo estaba muy perdido después de terminar la etapa con Funzo & Baby Loud. No había tenido tiempo para pensar qué quería hacer musicalmente, pero conocí a Fektro y empezamos a crear sin ningún tipo de límite. Él viene del jazz, domina muchísimos estilos y eso nos permitió experimentar constantemente. Nos lo pasábamos tan bien en el estudio que muchas canciones nacían prácticamente entre risas. Lo importante era disfrutar haciendo música.

Hubo cierta polémica porque una canción no apareció en el lanzamiento inicial del álbum, casualmente la colaboración con su hermano. ¿Qué ocurrió?

Mucha gente pensó que la habíamos reservado para vender más vinilos, pero no fue así. En realidad, esa canción fue la última en terminarse. La maqueta llevaba tiempo hecha, pero mi hermano se incorporó en los últimos meses y para entonces ya estaban decididos todos los adelantos. Aun así, nos pareció que lanzarla sin videoclip ni promoción era desperdiciarla, así que preferimos darle su propio espacio unas semanas después. Quizá la gente esperaba una canción más parecida a la etapa de Funzo & Baby Loud, pero decidimos hacer algo mucho más experimental. Viéndolo con perspectiva, no sé si fue la mejor decisión, aunque no me arrepiento porque este disco trata precisamente de experimentar.

Funzo posa junto a la portada de su primer vinilo, "TDAH", con el que realizará una gira por España a partir de octubre / Rafa Arjones

¿Cómo ha sido descubrirse a uno mismo como artista en solitario?

Da vértigo porque antes compartías la responsabilidad y ahora recae toda sobre ti. Además, notas que todo cambia. Mucha gente seguía a Funzo & Baby Loud, pero era una incógnita qué iba a pasar, porque no tenían por qué seguir también mi carrera en solitario. Tengo la suerte de que los números están funcionando, la gira también, pero aun así se nota que es una etapa completamente diferente. TDAH nace precisamente de esa incertidumbre. Es un disco de alguien que está perdido y que no sabe exactamente hacia dónde ir, por eso mezcla tantos estilos diferentes.

El álbum cuenta con colaboraciones muy importantes de Abraham Mateo hasta Fyahbwoy o Aleesha.

He hecho más colaboraciones en este disco que en toda mi carrera anterior y creo que será muy difícil volver a reunir un nivel así de featurings. Están Fektro, que además de productor participa como artista; Abraham Mateo, que es uno de los artistas más importantes del país; Aissa; Aleesha; mi hermano; y Fyahbwoy, que forma parte de la banda sonora de mi infancia. Es una de las cosas de las que más orgulloso me siento.

¿Es el disco que quería hacer para empezar su carrera en solitario?

Si supiera qué quería hacer, no sería TDAH. Precisamente este disco existe porque estaba perdido, no hay una sola maqueta que se haya quedado fuera. Hicimos diecisiete canciones y las diecisiete entraron en el disco. Ese era el concepto: mostrar exactamente el momento vital en el que me encontraba.

Antes del lanzamiento confesaba que tenía miedo por empezar de cero. Ahora parece que todo está funcionando.

Todo lo que está pasando es una satisfacción enorme y me está permitiendo valorar mucho más las pequeñas cosas y a disfrutar del proceso. Eso no significa que no tenga más ambición. Soy una persona muy ambiciosa y creo que todavía tengo mucho margen para crecer como compositor y como artista. Quiero seguir subiendo esa montaña, pero intentando disfrutar también del camino.

Funzo, antes de la entrevista realizada en INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Arranca una gira por toda España este próximo mes de octubre que contará con parada en Alicante el 11 de diciembre en Marmarela. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

La venta de entradas está funcionando muy bien. Llevamos alrededor de diez mil entradas vendidas en toda la gira, aunque inevitablemente la comparo con la de Funzo & Baby Loud, que llegó a vender setenta mil, y la diferencia parece enorme. En cuanto al concierto, estoy en un momento en el que quiero cuidar mucho más el directo. Antes todo era más improvisado; ahora quiero trabajar cada transición entre canciones y aprovechar que estoy rodeado de músicos buenísimos. En Alicante tardamos un poco más en anunciar la fecha porque dudábamos entre un recinto mucho más grande o Marmarela. Al final decidimos apostar por Marmarela y creo que fue la decisión correcta. Mi cabeza siempre está pensando en lo que vendrá y esa ambición es la que me hace creer que, en el futuro, podré duplicar o incluso triplicar los números que estoy consiguiendo con este primer disco.

En el festival Costa Sonora dijo que algún día volvería el dúo Funzo & Baby Loud. ¿Sigue pensando lo mismo?

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Sí, yo no soy una persona calculadora, cuando digo algo es porque lo siento. Estoy convencido de que Funzo & Baby Loud volverá algún día. No sé si será dentro de cinco, diez o veinte años, pero me encantaría poder combinar mi carrera en solitario con reuniones puntuales del grupo. Ahora mismo no entra dentro de mis planes porque quiero consolidar mi proyecto personal y sé que mi hermano está haciendo lo mismo con su música. Hasta que eso no ocurra, no sucederá.