Este es el concurso literario de Alicante en el que puedes ganar 20.000 euros

La Diputación de Alicante ha convocado la XXXII edición del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, correspondiente a la anualidad 2026 y dotado con 20.000 euros, cuyo plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el día 30 de noviembre de 2026, inclusive.

El Premio reconoce el trabajo emprendido por Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 - València, 2000) para la normalización de la lengua propia de la Comunidad Valenciana desde sus facetas de autor e investigador reconocido con los más prestigiosos premios. Entre ellos está el de las Letras Valencianas otorgado por el Ayuntamiento de València, el Premio Sanchís Guarner, la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya o la Medalla de Oro de la Provincia de Alicante concedida a título póstumo por la Diputación de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que "con esta nueva edición, que esperamos que despierte un gran interés, queremos volver a mostrar nuestro apoyo a los autores que apuestan por la lengua valenciana siguiendo la estela de Enric Valor y dar visibilidad a trabajos literarios de gran calidad".

La Diputación de Alicante convocó por primera vez este certamen en 1995, con carácter anual, en homenaje al autor que le da nombre, que pretende mantener su labor de recuperación y puesta en valor de la literatura en valenciano. La última edición, correspondiente al año 2025, otorgó el premio a la obra L’aviador de la República de Josep Palomero.