Conoce los detalles para acceder al punto de observación del eclipse solar en la Universidad de Alicante

Comienza la cuenta atrás para el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. La Universidad de Alicante (UA), en colaboración con la asociación astronómica Astroingeo, ultima los detalles para la observación pública del fenómeno, que en Alicante será parcial, y que comenzará a las 19.15 horas en el Campus Oeste de San Vicente del Raspeig, junto al Parque Científico y próximo al edificio de Institutos Universitarios.

Cómo acceder a la zona de observación

La asistencia a esta actividad es libre, pero ya se ha alcanzado el aforo máximo previsto en las zonas de aparcamientos habilitadas, con aproximadamente 3.000 vehículos. Por este motivo, el acceso hasta el punto de encuentro queda restringido para nuevos vehículos. Los interesados en asistir deberán estacionar en zonas más alejadas del campus y acceder a la zona de observación exclusivamente a pie.

Zona de observación habilitada / INFORMACION

Desde la organización de la actividad, citan a todos los asistentes en el punto de observación a las 19:15 horas. Los cálculos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúan el comienzo del eclipse en San Vicente del Raspeig a las 19.40.08 horas. El momento de máxima ocultación llegará a las 20.34.35. Hay que tener en cuenta que el ocaso se producirá a las 20:59 horas.

El eclipse solar en Alicante será de forma parcial, con una ocultación del 99,14 % del Sol. A pesar de no ser total, los expertos advierten de la necesidad de extremar la precaución a la hora de visualizar el acontecimiento, pues mirar directamente al sol sin la protección adecuada supondrá un riesgo grave para la visión.

Observación guiada

Durante toda la actividad, los miembros de Astroingeo llevarán a cabo una observación guiada. Los expertos de la asociación ofrecerán explicaciones detalladas y en directo para que el público pueda comprender el avance del eclipse de forma didáctica y segura.

Asimismo, para aquellos que no puedan desplazarse hasta el Campus Oeste, Astroingeo ha organizado una retransmisión en vivo del fenómeno a través de su perfil oficial de Facebook.

Sin telescopios públicos, pero con gafas homologadas

Para evitar confusiones de última hora, la asociación astronómica aclara que no habrá telescopios a disposición del público. Los asistentes que deseen utilizar este tipo de material deberán llevar el suyo propio. Además, recuerdan que enfocar o intentar fotografiar el eclipse con dispositivos que no cuenten con filtros solares especiales (como las láminas Mylar) fundirá sus lentes de forma inmediata.

El aparcamiento habilitado en la UA ya ha completado su aforo / INFORMACION

No obstante, para garantizar que todos los presentes puedan disfrutar del fenómeno astronómico con total seguridad visual, se habilitará un punto de venta de gafas homologadas (a cinco euros) en el mismo recinto para quienes hayan olvidado llevar las suyas.

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Debido a las posibles aglomeraciones, habrá un gran despliegue de efectivos para garantizar la seguridad de todos los asistentes, pues el campus universitario se convertirá el 12 de agosto en uno de los mayores balcones de la provincia para mirar al cielo.