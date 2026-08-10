Leyendas del Rock despide su edición más multitudinaria en Villena

El festival Leyendas del Rocken Villena ha bajado el telón de su edición más ambiciosa y multitudinaria de toda su historia coincidiendo con su vigésimo aniversario. A lo largo cuatro días, entre el 5 y el 8 de agosto, este encuentro con la música heavy metal ha reunido a más de 60.000 personas en el polideportivo municipal de la localidad consolidando su posición como una de las grandes citas del rock y metal en Europa y batiendo todos sus récords de asistencia y producción en su vigésimo aniversario.

El escenario principal del Leyendas ha vibrado con nombres legendarios y propuestas que han marcado la diferencia. Slaughter To Prevail abrió una de las noches con una descarga de deathcore que puso Villena a temblar desde el primer minuto. Arch Enemy ofreció una lección de contundencia y técnica, con Lauren Hart liderando a una marea de cabezas moviéndose al unísono.

La banda Black Label Society en el festival de Villena / PILAR CORTÉS

La nórdica In Flames conquistó al público con un repaso a su carrera, mezclando himnos clásicos con su sonido más actual en un show cargado de energía. El broche al último día de festival lo puso Helloween, que convirtió el recinto en un mar de voces rugiendo I Want Out en una noche que quedará grabada como una de las más emocionantes del Leyendas.

Mejoras en la producción manteniendo la cercanía del festival

Más allá de los escenarios, el festival también volvió a demostrar su impacto directo en Villena. Durante cuatro días el pueblo se llenó de vida: bares, tiendas y terrazas registraron un bullicio constante gracias a la llegada de visitantes de toda España y de más de 30 países, según apuntan desde la organización. Novedades en los escenarios, mejoras en sonido, comodidades y servicios han elevado el nivel de producción del festival al máximo nivel, sin perder su esencia cercana.

Más de 60 artistas han actuado en el festival Leyendas del Rock / INFORMACIÓN

Un año más, los conciertos acústicos en la Plaza Mayor de Villena acercaron a artistas, festivaleros y vecinos. Las bandas ofrecieron versiones íntimas que llenaron el espacio y crearon algunos de los momentos más especiales y familiares de toda la programación. Esa apuesta se vio recompensada con la entrega del público viviendo una sensación de hermandad entre público y artistas, con una complicidad constante.

Con la vista puesta en la edición de 2027

"El Leyendas fue, una vez más, lo que nunca dejó de ser: una gran familia reunida alrededor de la música. Con esta edición, Leyendas del Rock confirma su crecimiento y su capacidad para ofrecer una experiencia única y de primer nivel. Ante tal éxito de público y tal calidad artística, se cierra un nuevo capítulo histórico para el festival", señalan los organizadores, que añaden que "la maquinaria nunca descansa: ya está en marcha una nueva edición con el objetivo de superar esta edición y seguir haciendo de Villena el punto de encuentro del rock y el metal cada verano" y destacan las confirmaciones de Architects, Mercyful Fate y Alestorm, entre más una veintena de bandas, para 2027.