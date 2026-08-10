À Punt se prepara para seguir el eclipse solar en la Comunidad Valenciana

El eclipse total solar de este miércoles en la Comunidad Valenciana es histórico -será total en Castellón y Valencia y parcial en Alicante- y por ello la radiotelevisión pública abrirá en directo sus ventanas para no perderse detalle de lo que suceda en el cielo, con un gran despliegue técnico y humano.

La programación especial en À Punt comienza este martes, 11 de agosto, a partir de las 20:00 horas con el estreno del documental España bajo el eclipse total, una producción realizada por las televisiones autonómicas de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) que mostrará la vertiente científica y experimental de este fenómeno meteorológico.

El miércoles 12 de agosto, À Punt inicia la jornada con un programa especial de La via verda, con Mathies Muñoz, a partir de las 13:00 horas, para explicar y aconsejar qué hacer por la tarde para disfrutar al máximo y con precaución de esta experiencia visual. Información de proximidad y servicio que también ofrecerán los boletines informativos de À Punt Ràdio por la mañana.

Por la tarde, el magacín Està passant CV, con María Domínguez y Rosa Porta, abrirá a partir de las 16:45 horas sus ventanas especiales. En el plató contará con la presencia de la jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Rosselló, mientras que el también meteorólogo Joan Carles Fortea nos acercará su punto de vista y la visión del eclipse desde Morella. El programa incluirá cinco señales en directo desde la playa de la Malvarrosa, el Planetario de Castelló, Peñíscola, el castillo de Onda y Macastre.

Gráfico del eclipse del 12 de agosto / INFORMACIÓN

La cobertura de los Informativos de la cadena incluye una completa oferta de señales para mostrar el mejor despliegue audiovisual. Desde Aras de los Olmos estará Fèlix Tena; Joan Miquel Llopis mostrará la belleza del eclipse desde el lago de la Albufera; Amparo Fernández contará con el único apoyo autorizado en el cielo, con un dron desde la playa de la Malvarrosa; en el Planetario de Castelló y en el aeroclub (frente a la playa del Gurugú) estará Guillem Nicolás; el meteorólogo Joan Carles Fortea conectará desde Morella; Amparo Martín se desplazará a las islas Columbretes y Montse Català seguirá el eclipse también por mar, desde el ferry València-Ibiza.

Además, À Punt seguirá el mapa peninsular de todo lo que suceda en el cielo desde Galicia hasta las Islas Baleares, con el apoyo de las imágenes que cada televisión autonómica de la FORTA ofrecerá del eclipse. La aportación de la televisión valenciana a esta iniciativa nacional será el intercambio de las señales en directo que À Punt ha previsto en Aras de los Olmos, la Albufera de València, la playa de la Malvarrosa y Morella.