Reggaetón Millennial Fest cierra su segunda edición con 20 horas de música y un impacto de 4 millones de euros

Reggaeton Millennial Fest cierra su segunda edición en Sant Joan d'Alacant con un balance que confirma el crecimiento y la consolidación del festival como una de las grandes citas musicales del verano en la provincia.

Miles de asistentes han disfrutado durante más de 20 horas de música de una programación protagonizada por más de 25 artistas y que ha conseguido duplicar la dimensión alcanzada en su primera edición, convirtiendo el recinto en el punto de encuentro de toda una generación.

El festival, que ha tenido lugar los pasados días 7 y 8 de agosto de 2026, ha estado marcado por un ambiente extraordinario y por un público que, desde el comienzo hasta el final, no ha dejado de bailar y corear algunos de los grandes clásicos del reggaeton y el electrolatino, canciones que, dos décadas después, ya son auténticos himnos.

El festival representa a toda una generación / INFORMACION

Cuatro millones de euros de impacto económico

El crecimiento del festival también se ha trasladado a su impacto sobre el entorno. Reggaeton Millennial Fest ha generado un impacto económico superior a los cuatro millones de euros, según la organización, contribuyendo a dinamizar la hostelería, la restauración, el alojamiento, el transporte y otros servicios vinculados a la llegada de asistentes.

La segunda edición confirma así el potencial de un evento que, en apenas dos años, ha conseguido duplicar su dimensión y reunir a miles de personas en torno a una propuesta que combina música, nostalgia y entretenimiento. Reggaeton Millennial Fest se despide de Alicante dejando una edición marcada por el éxito de público, el buen ambiente y la conexión entre artistas y asistentes.

Un viaje a la época dorada del reggaeton

La segunda edición de Reggaeton Millennial Fest ha vuelto a reunir a algunos de los artistas más representativos del género, con Alexis y Fido, Tito El Bambino, Gente de Zona, Danny Romero y Dasoul al frente de un cartel que también ha contado con Knarias, Jay Santos, Xriz, Buxxi, Crossfire, Saik, Rosendo (Los Reyes de la Tarima), Rajobos, DJ Nev y muchos otros.

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la apuesta por un espectáculo en directo de gran formato, con los artistas acompañados por una producción audiovisual diseñada específicamente para recrear el espíritu de los años dorados del reggaeton.

El escenario principal, con una marcada estética retro, se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del festival. Pantallas, iluminación y efectos láser han trasladado al público a aquella época dorada.

Grandes momentos sobre el escenario

Uno de los grandes momentos de la primera jornada llegó con Alexis y Fido, encargados de cerrar el festival el viernes. El dúo puertorriqueño consiguió una conexión total con el público, que respondió desde los primeros compases de su actuación y convirtió el recinto en una auténtica fiesta.

Sus grandes éxitos, muchos de ellos convertidos ya en clásicos del reggaeton, fueron coreados de principio a fin por un público completamente entregado. Alexis y Fido demostraron así que su música continúa plenamente vigente.

El público estaba completamente entregado a los artistas / INFORMACION

El cierre del viernes puso el broche a una primera jornada en la que el ambiente fue uno de los grandes protagonistas y en la que quedó patente la enorme conexión entre los artistas y un público dispuesto a cantar y bailar.

También Gente de Zona demostró sobre el escenario toda la energía y potencia de su directo.

Tito el bambino llenó el escenario de una impactate energía / INFORMACION

Por su parte, Tito El Bambino llegó al escenario con una enorme energía. El artista puertorriqueño mantuvo una conexión constante con sus seguidores y protagonizó uno de los momentos más espontáneos de la jornada cuando bajó del escenario para acercarse al público, un gesto de cercanía que fue recibido con una gran ovación.

Las actuaciones de los tres artistas resumieron a la perfección el espíritu de esta edición: grandes nombres, canciones convertidas en himnos y una conexión con un público que volvió a hacer suyas las canciones que marcaron los años dorados del reggaeton.

Más de 400 profesionales hacen posible el festival

Detrás de las más de 20 horas de música y de la experiencia vivida por miles de asistentes ha habido un importante dispositivo humano. Más de 400 trabajadores y profesionales han participado en la producción, organización y realización del evento.

La organización agradece la coordinación de todas las áreas / INFORMACION

El buen desarrollo del festival ha sido posible también gracias a la estrecha colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente con la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Joan d'Alacant , cuya implicación y profesionalidad han contribuido de forma decisiva al correcto desarrollo del evento.

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Un festival que hace bailar y cantar al público / INFORMACION

El festival cierra así su segunda edición con el objetivo cumplido y con la mirada puesta ya en seguir creciendo y consolidándose como el gran punto de encuentro de la generación millennial en torno al reggaeton y la música latina, y ya mira hacia su nueva edición de Reggaeton Millennial Fest en Madrid el próximo 3 de octubre.