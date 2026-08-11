El eclipse solar se cuela en el rodaje de una película en Alicante

El director alicantino de origen argentino Maxi Velloso ha empezado este martes a rodar su nueva película, ¿Y después qué?, una comedia dramática sobre dos amigos argentinos que se reencuentran en Alicante. No había ningún eclipse en el guion original de la historia escrita por Velloso junto a Diego Migliori, ni tuvieron en cuenta este fenómeno solar cuando determinaron la fecha de rodaje, el 11 de agosto, un día antes del primer eclipse solar total en España en más de un siglo. Y hace una semana se plantearon: "¿Cómo no vamos a aprovechar el eclipse en la película?".

"Hemos decidido incorporarlo a la historia sencillamente porque sucede. Coincide que empezamos a rodar y al día siguiente hay un eclipse total en España [aunque en Alicante es parcial, del 99,14%] y esta circunstancia no va a volver a pasarnos en la vida en un rodaje", apunta el realizador, autor de películas como La entrevista, Los muertos también bailan o El amor y otras desgracias, que atribuye a su coguionista la idea de convertir el fenómeno en un personaje o escenario importante del filme.

Maxi Velloso, señalando, junto a parte de su equipo / Violeta Louzan

El director apunta que aún no han decidido exactamente cómo se introducirá el eclipse en la historia "pero creemos que puede funcionar bien como elemento fantástico porque la película tiene un punto de realismo mágico", tras añadir que uno de los personajes que interpreta Miguel Such es "un vagabundo, una especie de viejo oráculo" y "agregarle algo así será un valor añadido".

Lo que sí tienen claro Maxi Velloso es dónde rodarán el eclipse: en el piso decimosegundo del edificio La Colmena de Alicante, de 77 metros de altura, junto a las vías del tren que, precisamente, cuenta con un balcón orientado a la puesta de sol. No habrá una escena concreta con actores en la grabación "pero seguro que funciona dentro de la historia" y probablemente los protagonistas acaben mirando el fenómeno astronómico con gafas protectoras en la historia que quiere contar Velloso.

Al director no le importa que el eclipse en Alicante no se vea de forma total como en otras zonas de la Comunidad Valenciana y de la franja donde se contemplará al cien por cien en España, porque "será espectacular igualmente", opina, y ya se han provisto de lentes y de filtros adecuados para captar los detalles en la grabación.

Un plan de rodaje de varias semanas

La película, que celebró un casting el pasado mes de junio, se rodará durante varias semanas, hasta el 5 de septiembre, en distintas localizaciones de la ciudad de Alicante y de Aigües. Este martes comenzaron por el casco histórico alicantino y, en concreto, el barrio de Santa Cruz, pero serán varios los escenarios como parte de la idea de mostrar "una ciudad cotidiana, reconocible y alejada de la representación puramente turística".

Un momento del rodaje iniciado ayer en Alicante de la película "¿Y después qué?" / Violeta Louzan

¿Y después qué? es una comedia dramática con importante presencia de la música que habla de la amistad, la familia, la inmigración, el paso del tiempo y, sobre todo, qué hacemos cuando descubrimos que la vida que imaginábamos no es exactamente la que estamos viviendo.

La historia sigue a Leo y Osvaldo, dos amigos argentinos que llegaron a Alicante hace más de veinte años y terminaron haciendo de la ciudad su hogar. Leo es actor; Osvaldo, músico. Los dos continúan vinculados a sus vocaciones, aunque muy lejos de aquellos sueños con los que comenzaron. Instalados en una aparente normalidad, diferentes acontecimientos obligarán a ambos a mirar sus vidas desde otra perspectiva y enfrentarse a una pregunta tan sencilla como difícil de responder: ¿y después, qué?

La película parte de una experiencia muy vinculada a una generación de argentinos que llegó a España a comienzos de los años 2000, con la crisis del corralito. Personas que no entendieron aquel viaje únicamente como una emigración temporal, sino como la construcción de una nueva vida a miles de kilómetros de su lugar de origen. Lejos de tratar la inmigración desde el conflicto, la película propone una mirada optimista y humana de quienes hicieron Alicante su hogar.

El rodaje se inició ayer en el barrio de Santa Cruz de Alicante / Violeta Louzan

Reparto español y argentino

La película está protagonizada por dos actores argentinos de amplia trayectoria en el cine y la televisión de su país, Marcelo Mazzarello y Damián de Santo, con sendos premios Martín Fierro, además de presencia internacional. Mazzarello protagonizó la cinta argentina representante nacional en los Oscar de 2000, Felicidades, e interpretó a Bilardo en la serie Maradona, sueño bendito, 2021. Por su parte De Santo participó en Un día de suerte de 2002, ganadora del premio de la crítica del Festival de Berlín y en la popular serie Uno de nosotros, 2022, de amplio éxito en América Latina.

Junto a ellos, la película reúne intérpretes españoles -algunos tan populares como Sara Deray (El pueblo), Mamen García (La que se avecina), Gala Bichir (La familia Benetón) o la hispano-coreana Mi Hoa Lee (Félix) y argentinos como Joaquín Castellano completan el universo humano que rodea a los dos protagonistas: familiares, amigos y personajes que se cruzan en sus vidas y terminan provocando pequeños o grandes cambios en ellas.

Almatika Producciones es la compañía productora y Claudio Bruno, el productor. El proyecto apuesta por un modelo de cine independiente que pone en valor el tejido audiovisual de la provincia. Además, como parte de esta estrategia de participación ciudadana, la producción ha lanzado la iniciativa Espectador FILA 0, una campaña que permitirá al público convertirse en colaborador directo del largometraje mediante diferentes modalidades de apoyo. Los participantes podrán acceder a experiencias exclusivas, visitas al rodaje, encuentros con el equipo y aparecer en los créditos oficiales de la película.