"Harry Potter y la piedra filosofal" regresa a la gran pantalla con motivo del 25º aniversario de Cines Yelmo

Cine Yelmo celebra el 25º aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal con el regreso a la gran pantalla de la película que dio comienzo a una de las sagas cinematográficas más queridas de las últimas décadas.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre, todos los cines de Cine Yelmo ofrecerán una sesión diaria de la película dentro de la programación de +Que Cine, su propuesta de contenidos alternativos, ofreciendo a los seguidores de la saga la oportunidad de regresar a Hogwarts y revivir en pantalla grande el inicio de la historia de Harry, Ron y Hermione. En Alicante, los espectadores que quieran disfrutrar de la película deberán audir a los Cines Yelmo del centro comercial Puerta de Alicante.

Cine Yelmo ofrecerá una sesión diaria de la película hasta el 3 de septiembre / INFORMACION

La película acompaña a Harry Potter en el momento en que, al cumplir once años, descubre que es hijo de dos destacados hechiceros y que ha heredado sus poderes mágicos. Su llegada a la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería le abrirá las puertas de un mundo completamente nuevo, en el que comenzará su formación como mago y conocerá a quienes se convertirán en sus inseparables compañeros de aventura.

Este reestreno permitirá a quienes crecieron junto a la saga reencontrarse con una película que marcó a toda una generación, al tiempo que ofrecerá a nuevos espectadores la posibilidad de descubrir por primera vez en una sala de cine el universo de Harry Potter y disfrutar de toda su magia, su música y su aventura en pantalla grande.

Además, con motivo del 25º aniversario, los fans podrán hacerse con una jarra coleccionable de Harry Potter en el bar de Cine Yelmo. La pieza, ambientada en el universo de la película, se suma a esta celebración especial y permitirá a los espectadores llevarse un recuerdo de su regreso a Hogwarts.

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Las entradas para disfrutar de Harry Potter y la piedra filosofal, del 28 de agosto al 3 de septiembre, ya están a la venta a través de la web oficial y la app de Cine Yelmo.