De la observación de animales a la estancia de científicos destacados: así se han vivido los eclipses solares en Alicante a lo largo del último siglo

Un fenómeno que ha suscitado interés a lo largo de la historia. Los eclipses, que se han producido en ocasiones contadas, han sido explicados con entusiasmo desde Alicante, independientemente de que en la ciudad no haya acostumbrado a ser el gran epicentro de observación.

Son varios los ejemplos que así lo demuestran. El de 1905, especialmente visible desde ciudades como Burgos, generó en Alicante un seguimiento especial por parte de la prensa. Por ejemplo, en La Voz de Alicante, el corresponsal Tortosa se encargó desde días antes de analizar los puntos geográficos desde los que se podría ver, y de atestiguar la “extraordinaria animación en las fondas y casas particulares atestadas de gente” preparada para verlo. Sin embargo, el 31 de agosto de 1905, un día después del fenómeno astronómico, en el mismo diario se lamentaba que “el eclipse se ha eclipsado en varias localidades de la zona que de antemano tenían marcada los astrónomos, dando con ello un chasco morrocotudo a las infinitas personas, sabias e ignorantes, que habían hecho el sacrificio de salir de sus casas”. Una “pícara interposición de nubes, conjunción verdaderamente imprevista”, impidió su observación.

Postal de recuerdo del eclipse del año 1900. / INFORMACIÓN

La situación que contrastaba con la vivida a finales de mayo en 1900, cinco años antes, cuando el mismo redactor pudo ver “perfectamente” el eclipse desde el observatorio instalado en “el campo de Elche” para explorar el comportamiento de las hormigas ante el fenómeno. “Vimos que las hormigas iban de acá para allá, como de ordinario, que transportaban semillas y otros objetos, sin preocuparse del eclipse”.

En aquella fecha acudieron más de 200 personas a fincas de Santa Pola y Elche, “montando incluso un campamento en la playa” para acoger a astrónomos de París, Londres, Escocia e Italia, y la “curiosa multitud” se aglutinó en la costa. Entre las visitas célebres a Alicante destaca la de Camille Flammarion, popular científico francés que se hospedó en el Hotel Roma, posteriormente Hotel Palas. Lo de cinco años después, en cambio, fue una “decepción proporcionada por las nubes”.

Ejemplos más recientes

Como se trata de fenómenos muy puntuales, no es hasta 1971 que la prensa se volvió a hacer un eco destacado de un eclipse en la provincia de Alicante. Fue en febrero de aquel año, con un eclipse parcial, cuando “fueron muchos los monoveros que pudieron comprobar, provistos de gafas oscuras o cristales ahumados, el eclipse parcial que se produjo entre las 9:17 y las 11:20” del día 25, “dado que en esta ciudad el fenómeno se pudo comprobar con gran claridad”.

Seguimiento del eclipse de 2005 en Alicante. / Rafa Arjones

En junio de 1973 se anunció “el eclipse del siglo”, previsto para el día 30 por la mañana y para cuya observación se advertía de los “graves peligros para la visión, por poder producir quemaduras retinianas irreversibles”, recordando que “las gafas de sol no constituyen protección suficiente”. A Alicante viajaron “astrónomos amateurs” para su observación, prevista entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, que retransmitirían el fenómeno para Radio Sabadell en un programa conocido sobre astronomía. Poco después, el 29 de abril de 1976, se anunció nuevamente un eclipse solar parcial en Alicante, aunque no se pudo observar debido al “cielo cargado de nubes” en aquella jornada, en la que también se celebró la Peregrina de la Santa Faz. “Habrá que esperar otra ocasión en que las nubes sean más propicias y no se interpongan inoportunamente”.

Entrado el siglo XXI los fenómenos se acumularon, como también la atención sobre ellos, y la información se modernizó con recomendaciones parecidas a las actuales, aunque con muchos menos dispositivos de control. La habilitación de observatorios de animales continuaba siendo, a su vez, una práctica recurrente. El primer eclipse de esta época se produjo el 3 de octubre de 2005, cuando la “abundante nubosidad dificultó o hizo imposible contemplar en la parte sur” de la provincia un fenómeno que ya se anunció que no se repetiría hasta este 2026. En el Puerto de Alicante, de hecho, el cielo “encapotado” impidió la visión, y la ocultación parcial del sol no provocó apenas cambios en las actividades de los animales que fueron observados aquel día.

Menos expectación hubo ante el eclipse parcial del 4 de enero de 2011, cuya visión también fue dificultada por las nubes, aunque se pudo contemplar con mayor claridad en diversos puntos de la provincia como Alcoy, Torrevieja o la playa de El Postiguet. Aún menos expectación tuvo el eclipse, también parcial, del 3 de noviembre de aquel mismo año, mientras que el de 2015 contó con dos observatorios, uno en la Universidad de Alicante y otro en Torrevieja para el 20 de marzo de aquel año, aunque las nubes volvieron a impedir su seguimiento. Un desenlace que no se prevé para este miércoles, dado el cielo despejado tan característico del verano. Las fechas vacacionales contribuirán, previsiblemente, a que el fenómeno alcance niveles históricos de seguimiento, y para su observación se ha preparado todo un despliegue personal y normativo de seguridad ante las aglomeraciones que se esperan, pese a que desde Alicante la visión del fenómeno no será plena.