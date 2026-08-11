"Nuestro último verano": el musical alicantino que arrasa en la provincia al ritmo de "Mamma Mia!"

Cuando algo se hace sin ánimo de lucro es que detrás hay una pasión que va mucho más allá de lo económico. La asociación cultural Aura Producciones de esto sabe y mucho, pues este viernes 14 de agosto se suben al escenario de la Plaza del Ayuntamiento 42 personas para presentar su musical Nuestro último verano, una historia adaptada de Mamma Mia!.

Nuestro último verano narra la historia clásica del musical basado en las canciones de ABBA, pero Aura Producciones ha querido contar más de lo que la gente conoce. Es una adaptación llena de humor, emoción y nostalgia que ayuda al espectador a entender el trasfondo de la historia, en especial la de la protagonista Donna. "Lo que nos diferencia de otras funciones es que nosotros hacemos todo en directo: música, voces... No hay nada grabado", cuenta Jorge Soler, productor del musical y bajista de la banda.

La gran puesta en escena es una de las claves de la asociación / INFORMACION

Un elenco que trabaja por amor al arte

A Aura Producciones no le sirve cualquier escenario, las tablas deben soportar el peso de 37 actores y 5 músicos completamente entregados a su público. Además, esta asociación alicantina tampoco entiende de edades, pues a pesar de que la mayoría de actores son jóvenes, en Nuestro último verano hay artistas de entre 17 y 69 años, algo que el productor asegura que está completamente justificado en la historia.

Cuando el elenco es tan variado y se trata de una asociación sin ánimo de lucro, la entrega de sus actores hacia el proyecto es clave para que este salga adelante. Todos los viernes de este año se han reunido durante cinco horas para ensayar todos juntos y, a medida que se acercaba la fecha, han ampliado a dos o tres días semanales.

Un esfuerzo de los actores reflejado en la obra / INFORMACION

Uno de los retos de este tipo de agrupaciones es encontrar lugares donde poder realizar sus ensayos. Gracias a un convenio con Fundación Diagrama, Aura Producciones dispone de un centro social y un espacio en la Universidad de Alicante donde han ensayado desde el mes de enero. "Esto lo hacemos por amor al arte, nos financiamos a través de contratos públicos", desvela el productor.

Nacimiento de Aura Producciones

La asociación cultural nace en 2025, cuando un grupo de actores se dio cuenta de que tenían una necesidad común, crear espectáculos de calidad accesibles para todo el público. Comenzaron su proyecto con Si vamos juntos, una historia de Grease que ya llenó plazas con canciones y adaptaciones del rock and roll de la película original.

Tras el éxito de esa función, la asociación se cercioró de su talento y decidieron continuar, pero esta vez con Mamma Mia!. Nuestro último verano se estrenó en Abanilla (Murcia) el pasado julio, pero ha continuado su gira pasando por lugares como Hondón de los Frailes, Novelda o San Vicente del Raspeig, donde su espectáculo fue un éxito el pasado 8 de agosto.

La obra ha agotado el aforo en todas sus funciones / INFORMACION

"El éxito nos ha sobrepasado a nivel positivo", asegura Jorge Soler. El recibimiento del público está siendo excepcional, la producción alicantina ha superado el aforo en todas sus funciones. En Novelda más de 1.200 personas quisieron disfrutar del musical y, en plazas donde la previsión era de entre 500 o 600 personas, muchos asistentes decidieron ver el espectáculo aun teniendo que hacerlo de pie por falta de aforo.

En busca de nuevos actores

Según ha podido confirmar el productor del músical, el próximo 18 de septiembre quedará abierto el plazo para las audiciones de la asociación. Desde Aura Producciones hacen una primera llamada a todas aquellas personas que quieran formar parte de Nuestro último verano. Además, Jorge Soler adelanta que ya están preparando un nuevo show para el que también necesitarán nuevos talentos. Durante la semana, a través de sus redes sociales, la asociación dará la información necesaria para los interesados.

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Aura Producciones buca nuevos talentos / INFORMACION

La próxima función será este viernes 14 de agosto a las 21 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde el acceso es completamente libre. La asociación también augura un buen recibimiento y pronto confirmará nuevas fechas para la próxima temporada.