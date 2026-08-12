Fontaines D. C. arrasan con su directo en El Muelle Live de Alicante

El potente directo de los irlandeses Fontaines D. C. y su sonido entre el post-punk, el indie rock y la poesía urbana triunfaron ayer en Alicante en un concierto en el que presentaron su último disco, Romance, junto a algunas de sus grandes canciones.

Con todas las entradas vendidas desde hace semanas, la banda formada en Dublín derrochó energía e intensidad en el recinto portuario de El Muelle Live en la noche del martes, ante un público entregado a este fenómeno de la escena musical alternativa.

Fontaines D.C. llena de intensidad el Muelle Live de Alicante / Jose Navarro

Poseedores de cuatro discos en el mercado -Dogrel (2019), A Hero's Death (2020), Skinty Fia (2022) y Romance (2024), los Fontaines D. C. se han labrado su lugar en la música disfrutando en el escenario y sabiéndolo transmitir a su audiencia.

La próxima gran cita en El Muelle Live será este sábado con Loquillo en el escenario.