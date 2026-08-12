Música
Fontaines D. C. arrasan con su directo en El Muelle Live de Alicante
La banda irlandesa conquista al público en su último concierto celebrado en la noche del martes en el puerto de Alicante con sold out desde hace semanas
El potente directo de los irlandeses Fontaines D. C. y su sonido entre el post-punk, el indie rock y la poesía urbana triunfaron ayer en Alicante en un concierto en el que presentaron su último disco, Romance, junto a algunas de sus grandes canciones.
Con todas las entradas vendidas desde hace semanas, la banda formada en Dublín derrochó energía e intensidad en el recinto portuario de El Muelle Live en la noche del martes, ante un público entregado a este fenómeno de la escena musical alternativa.
Poseedores de cuatro discos en el mercado -Dogrel (2019), A Hero's Death (2020), Skinty Fia (2022) y Romance (2024), los Fontaines D. C. se han labrado su lugar en la música disfrutando en el escenario y sabiéndolo transmitir a su audiencia.
La próxima gran cita en El Muelle Live será este sábado con Loquillo en el escenario.
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