Historia
Una joya al descubierto: tres días de puertas para visitar la Torre de Almudaina
El MARQ celebra con esta acción el XVII aniversario de la apertura al público de este Bien de Interés Cultural de la provincia de Alicante
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha organizado, como viene siendo habitual cada verano, unas jornadas de puertas abiertas en la Torre almohade de Almudaina para conmemorar el XVII aniversario de su apertura al público los próximos días 14, 15 y 16 de agosto.
Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, la Torre de Almudaina es un museo de sitio que introduce al visitante en el conocimiento y disfrute de su arquitectura, en el paisaje que la envuelve y también en su historia.
La edificación, abierta al público desde el 14 de agosto de 2009, formaba parte del recinto fortificado de la pequeña alquería existente, conocida como al-Mudayyina, origen de la actual localidad de Almudaina, en la montañosa comarca del Comtat, a 587 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo agrícola en el que viven algo más de un centenar de habitantes y cuya historia está ligada a esta edificación islámica almohade erigida en la primera mitad del siglo XIII, para defender su pequeña alquería a las puertas de la conquista cristiana.
El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que "esta iniciativa contribuye a dinamizar la actividad cultural y turística en esta localidad del interior de nuestra provincia durante el periodo estival, mostrando su riqueza histórica y paisajística, además de impulsar la promoción de un enclave único de gran valor patrimonial como es la Torre almohade de Almudaina". Además, como ha añadido Navarro, el municipio celebra ese mismo fin de semana la III Feria de Gastronomía Local.
Información y horario de visitas
Las personas que deseen disfrutar de esta propuesta cultural, que cuenta también con la colaboración del ayuntamiento de la localidad, pueden consultar más información a través de la página web del Museo Arqueológico de la Diputación.
El horario de visita del viernes 14 de agosto será de 9 a 13 horas y de 18 a 21 horas, mientras que el sábado y el domingo, el monumento permanecerá abierto de 9 a 13 horas.
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