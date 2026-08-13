Los animales de Terra Natura de Benidorm también notaron el eclipse: vocalizaciones en elefantes y confusión en los monos

El parque zoológico Terra Natura de Benidorm grabó durante la jornada del eclipse solar del miércoles el comportamiento de varias especies animales como parte del estudio de centros de toda España y Portugal, coordinado por la Asociación Ibéricas de Zoos y Acuarios (AIZA), dado que en la actualidad no hay estudios ni literatura científica sobre este aspecto.

El análisis ha registrado algunas pautas específicas inusuales durante este fenómeno astronómico en especies como el elefante asiático, el mono ardilla, flamencos y los barasinghas, una de las especies de ciervos que viven en la pradera de las instalaciones de Benidorm.

La característica más común fue el incremento de la actividad vocal y vocalizaciones anómalas que coincidieron con el momento más intenso del eclipse entre algunos ejemplares de elefantes y, especialmente, entre los flamencos y los ciervos. En concreto, según indican desde el parque, en estas dos especies no es nada común este tipo de actividad y comportamiento, algo que ha sorprendido a los expertos de Terra Natura.

No obstante, este primer test realizado con cámaras de grabación a los elefantes y los monos ardilla no ha detectado grandes cambios en las rutinas durante la jornada y en el periodo previo al eclipse solar. En el caso de los elefantes, más allá de la vocalización excepcional, "ha sido un comportamiento bastante normal. Pensamos que es debido a la fase del eclipse, que ha sido muy cerca a lo que es la tarde, y donde el cambio de luz no se ha notado en exceso. Sí que es verdad que justo en la cúspide del eclipse total, ha habido una de las elefantas que ha emitido unas vocalizaciones de baja frecuencia que puede estar motivada por esa oscuridad repentina", ha explicado una de las responsables del estudio.

Este tipo de respuesta se ha dado en flamencos y ciervos, que sí ha llamado la atención a los responsables de este estudio. En este caso, la actividad vocal ha sido más intensa a una hora donde no es común que se produzca. "Nos ha sorprendido que otros animales como los flamencos y los barasinghas hayan vocalizado durante el eclipse, a unas horas en las que no suelen vocalizar y que lo han hecho sin parar durante las horas de mayor intensidad del eclipse".

Confusión en el mono ardilla

En el caso del mono ardilla, cuya actividad se grabó durante la jornada, se han percibido unos instantes de confusión en el momento de eclipse solar completo y cuando menor luminosidad se registró. En ese momento, "estos animales se refugiaron en la zona superior de la instalación, el lugar donde duermen habitualmente durante la noche. No obstante, en cuanto comenzó a aumentar de nuevo la luminosidad, volvieron a mostrarse activos y retomaron su comportamiento habitual, comenzando a comer con normalidad", ha comentado.

El curioso comportamiento de los monos ardilla durante el eclipse en Terra Natura Benidorm / INFORMACIÓN

Estudio global sobre efectos de los eclipses

Las grabaciones y el estudio de los efectos en la fauna que ha realizado Terra Natura son parte de un proyecto que coordina AIZA en el que intervienen una docena de centros de animales de España y Portugal y que pretende recabar datos del comportamiento animal durante los eclipses, ante la falta de literatura científica en este contexto.

Por ello, en este último eclipse registrado en la península, más en los previstos de agosto de 2027 y enero de 2028 que se volverán a repetir en España y Portugal, los acuarios y zoos de la península se han propuesto grabar a determinadas especies para detectar posibles alteraciones en sus rutinas. La pretensión es recoger el mayor número de información posible sobre la actividad animal, sus desplazamientos, la interacción social, así como sus rutinas cotidianas o hábitos de descanso.

Un proyecto pionero

Este trabajo forma parte de un proyecto pionero que reúne a una docena de parques zoológicos de España y Portugal y que pretende documentar de manera coordinada las posibles modificaciones de conducta asociadas a los eclipses solares. La escasez de estudios realizados de forma conjunta en instituciones zoológicas convierte cada nuevo eclipse en una oportunidad para ampliar la información científica disponible.

Una vez finalizada la fase de recopilación, AIZA analizará el material obtenido por los centros participantes y elaborará un documento audiovisual de carácter divulgativo que recogerá los resultados del proyecto. Para Terra Natura Benidorm, la participación en esta iniciativa supone además una nueva oportunidad para contribuir a la investigación y divulgación relacionada con el comportamiento de las especies que forman parte de su colección zoológica.

Además de Terra Natura Benidorm, en el proyecto coordinado por AIZA participan Zoo de Santillana del Mar, Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Lacuniacha, Rio Safari Elche, Oceanogràfic de Valencia, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo de Madrid y Zoomarine, en Portugal.

Algo más sobre Terra Natura Benidorm

Terra Natura Benidorm es un parque de naturaleza y animales dedicado al cuidado de especies animales, que cuenta con más de 150 especies diferentes, en su mayor parte vulnerables o en peligro de extinción. El recorrido por sus instalaciones hace que los visitantes se sumerjan en el concepto de zooinmersión. Las barreras entre el visitante y los animales quedan ocultas entre la vegetación, generando la sensación de continuidad entre los ecosistemas recreados para cubrir las necesidades de los animales.