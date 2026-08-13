El conservatorio más premiado de la Comunidad Valenciana está en Alicante

Los Premios Profesionales Autonómicos de música reconocen la excelencia académica e interpretativa del alumnado que finaliza las Enseñanzas Profesionales de Música en conservatorios y centros autorizados. En esta última convocatoria optaban a este galardón 75 aspirantes y tan solo 13 serían premiados. No es fácil obtener este reconocimiento, y mucho menos que un conservatorio consiga llevarse a casa tres en el mismo año, el Conservatorio Profesional de Música "Guitarrista José Tomás" de Alicante, lo ha hecho.

Miguel Ángel González ha obtenido el premio en guitarra, Joan Aracil en mandolina y Victoria Álvarez en violín, todos alumnos del conservatorio alicantino. Para que un alumno pueda simplemente optar a este reconocimiento autonómico, ha obtenido previamente el premio en la fase de centro. Todos ellos han presentado un programa de, al menos, 3 obras de estilos diferentes, treinta minutos de duración y han necesitado obtener una puntación mínima de 9’5 sobre un máximo de 10, pudiéndose dejar desierto, como ha sido el caso en alguna especialidad. Ser uno de los alumnos con Premio Extraordinario en tu comunidad es lo que te abre formalmente las puertas para presentarte y competir en los Premios Nacionales de Música.

Victoria Álvarez, violinista galardonada en lo Premios Profesionales Autonómicos / INFORMACION

Un esfuerzo más allá del conservatorio

Un requisito obligatorio para inscribirse en los premios es haber cursado, superado y concluido oficialmente los seis cursos que componen las Enseñanzas Profesionales de Música y haber obtenido una puntación de 9 en 5º y 6 de EE. PP.El plan de estudios de los alumnos de conservatorio está regulado por la Generalitat Valenciana. Un alumno de 6º curso asiste al conservatorio alrededor de 8 horas lectivas semanales presenciales.

A las horas lectivas realizadas en el centro, se le suman entre 3 y 4 horas diarias de práctica individual, dependiendo del instrumento y su repertorio. "Sin una familia detrás que les apoye y crea en la importancia de su formación musical, esto sería imposible", asegura Miguel José García, director del Conservatorio Profesional de Música de Alicante.

Constante crecimiento

Este centro no solo es el más galardonado de los premios autonómicos, sino que también destaca por su notable crecimiento. En los últimos 5 años ha experimentado un crecimiento del 15%, esto es, de 623 matrículas a 714. Este año las inscripciones para las pruebas de acceso a enseñanzas elementales han sido 161, lo que supone un 15% más que el año pasado y, en enseñanzas profesionales el conservatorio cuenta con 115 inscripciones, obteniendo así un aumento del 7%.

Miguel Ángel González ha obtenido el premio en guitarra / INFORMACION

Actualmente, el Conservatorio Profesional de Música de Alicante comenzará el curso con 32 alumnos en lista de espera que han superado las pruebas de acceso, los cuales no podrán formalizar matrícula. "Es un éxito para el centro, pero no nos gustaría morir de éxito, lo ideal sería que todos pudieran matricularse", expresa el director del conservatorio.

Noticias relacionadas

El centro cuenta con 90 profesores y Miguel José García señala su labor como un factor fundamental para el éxito del conservatorio, pues tres galardones en los últimos Premios Profesionales Autonómicos no serían posibles sin un trabajo excepcional por parte de los alumnos, profesores y familia de los músicos.