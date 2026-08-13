Espido Freire, Trevor Jones y la música de "Gladiator" y "El último mohicano", en el festival Sonafilm de Ondara

La música de El último mohicano, Excalibur, Troya, Gladiator y Ben-Hur, entre otras, sonará en Ondara el próximo 22 de agosto en el concierto La era de los imperios, un espectáculo a cargo de la Universal Symphony Orchestra, bajo la dirección de José Martínez Colomina, que clausurará la octava edición de Sonafilm, el Festival de Música de Cine de la Marina Alta.

Este recorrido sinfónico por la épica cinematográfica viajará desde la Antigüedad clásica y el mundo grecorromano hasta el Japón feudal, la leyenda artúrica y los territorios de frontera de Norteamérica a través de algunas de las partituras más reconocibles del género a partir de las 23 horas en la Plaça de Bous de Ondara, en una velada presentada por Espido Freire y que contará con el compositor sudafricano Trevor Jones como invitado especial.

La presencia de Trevor Jones tendrá un peso especial en la clausura, ya que el programa incluye Excalibur y El último mohicano, dos de las bandas sonoras más emblemáticas de su trayectoria con las que culminará el concierto.

Concierto de una edición anterior del festival en Ondara / INFORMACIÓN

La elección de Espido Freire como maestra de ceremonias está vinculada al carácter histórico del concierto. La escritora, que en 1999 se convirtió en la ganadora más joven del Premio Planeta, ha abordado esta temática en distintas obras de su trayectoria, especialmente en títulos dirigidos al público juvenil como El diario de la peste, Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2025, y El chico de la flecha. Esta aproximación a diferentes periodos históricos conecta directamente con el recorrido planteado por La era de los imperios.

El repertorio del concierto La era de los imperios

El programa arrancará con Ben-Hur, de Miklós Rózsa, y continuará con Troya, de James Horner, El último samurái y Gladiator, de Hans Zimmer. Tras el descanso, la segunda parte se abrirá con 1492: la conquista del paraíso, de Vangelis, antes de adentrarse en la leyenda artúrica de Excalibur y cerrar el recorrido con El último mohicano, de Jones.

La presencia de Troya en el programa adquiere además una especial actualidad en un verano marcado por el éxito de La Odisea, de Christopher Nolan. La adaptación del poema homérico, que narra el regreso de Ulises tras la guerra de Troya, ha superado los mil millones de dólares de recaudación mundial y se ha convertido en la película más taquillera de la carrera del cineasta, evidenciando el renovado interés del público por los grandes relatos épicos en la pantalla.

La música como transmisora de leyendas

Javier Gil, director de Sonafilm, subraya la importancia de la música en la construcción emocional y narrativa de las grandes epopeyas cinematográficas. "Este concierto nos permite celebrar una de las grandes virtudes de la música de cine, que es su capacidad para transformar una imagen en leyenda. En el cine épico e histórico, la partitura construye grandeza, emoción y memoria, y Trevor Jones es uno de los compositores que mejor ha sabido trabajar ese territorio», señala.

Cartel del concierto de Sonafilm / INFORMACIÓN

Trevor Jones, entre la épica, la fantasía y el cine popular

Nacido en Ciudad del Cabo en 1949, Trevor Jones desarrolló muy pronto una vocación ligada a la música para el cine. Tras formarse en Sudáfrica, se trasladó al Reino Unido, donde estudió en instituciones como la Royal Academy of Music, la Universidad de York y la National Film and Television School. Desde esa base académica y técnica fue construyendo una carrera marcada por la versatilidad, la ambición narrativa y una especial atención a la relación entre música e imagen.

Su gran irrupción internacional llegó a comienzos de los años 80 con Excalibur (1981), de John Boorman, una obra que ya anticipaba muchos de los rasgos que acabarían definiendo su personalidad como compositor, desde la intensidad dramática hasta la capacidad para dotar de dimensión mítica a las imágenes. Poco después, su trabajo en Cristal oscuro (1982) confirmó su afinidad con los universos fantásticos de fuerte carga evocadora.

Esa conexión con la fantasía continuó en Dentro del laberinto (1986), dirigida por Jim Henson y protagonizada por David Bowie, donde Jones firmó la partitura instrumental de una de las películas de culto más recordadas de los años 80. A lo largo de esa década, su filmografía se amplió también hacia registros más oscuros y adultos, con títulos como El corazón del ángel (1987) o Arde Mississippi (1988), que mostraron su habilidad para trabajar la tensión, el misterio y el drama desde enfoques muy distintos.

En 1992 llegó uno de los grandes hitos de su carrera con El último mohicano, de Michael Mann, cuya banda sonora, compuesta junto a Randy Edelman, se convirtió en una de las más populares e identificables del cine de aventuras contemporáneo.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Jones ha firmado música para más de 100 producciones de cine y televisión, con títulos como En el nombre del padre (1993), Tocando El Viento (1996), Dark City (1998), Notting Hill (1999), o Desde el infierno (2001). Su trabajo le ha valido varias nominaciones a los Bafta y a los Globos de Oro, además del reconocimiento de instituciones internacionales dedicadas a la música cinematográfica, que lo sitúan como una de las figuras esenciales de la composición audiovisual contemporánea.

Entradas ya a la venta

Las entradas para La era de los imperios el 22 de agosto ya están disponibles en la web oficial del festival, www.sonafilm.es.