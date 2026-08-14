El Festival de Cine Pequeño de Aspe festeja el cortometraje con un guiño a Kubrick

El Festival de Cine Pequeño de Aspe se prepara para vivir cinco días de cine la próxima semana con la proyección de 38 cortometrajes, seleccionados entre más de un millar de trabajos recibidos en su decimotercera edición, que se celebra entre el 17 y el 21 de agosto.

Con un guiño al cineasta estadounidense Stanley Kubrick, el cartel del festival homenajea a su película de culto 2001: una odisea en el espacio y toma como referencia la iconografía del clásico para proponer una reflexión sobre la convivencia entre la creatividad y las nuevas tecnologías. Con esta premisa, el festival invita a pensar en cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de creación, producción y consumo de imágenes.

Cartel completo del festival / INFORMACIÓN

Entre los 38 cortometrajes seleccionados, tres de ellos se exhibirán fuera de concurso y el resto competirá en la sección oficial. Aunque en su gran mayoría se trata de películas en formato corto del panorama nacional, también hay presencia de producciones internacionales como Talk Me, drama distópico dirigido por Joecar Hanna y con el cineasta estadounidense Spike Lee como productor ejecutivo, seleccionada en Cannes y premiada en Toronto, así como el documental Pedro Tomás explica el mundo, del lituano Kornelijus Stučkus y desarrollado bajo la tutela del cineasta alemán Werner Herzog, o la cinta noruega Stakkars Meg, de Liv Joelle Barbosa Blad.

Imagen del cortometraje noruego "Stakkars Meg" (Pobre de mí) / INFORMACIÓN

Los trabajos españoles incluyen títulos como In memoriam, comedia de Teresa Bellón y César Calvillo protagonizada por Toni Acosta; Est Deus in Nobis, drama familiar de la directora Olivia Ramírez de Haro y con Antonio de la Torre, Antonio Dechent y Mª José Alfonso en el elenco; La última canción, de María Lorente-Becerra, donde Ángela Molina forma dúo interpretativo con Albert Pla; El fantasma de la Quinta, un corto de animación de James A. Castillo sobre el tiempo que pasó Goya en la casa conocida como la Quinta del Sordo, con voz de Maribel Verdú o Una vocal, de Polo Mendíguez, protagonizado por la actriz de Pinoso Sonia Almarcha.

Antonio Dechent y Antonio de la Torre en el corto "Est Deus in Nobis" / INFORMACIÓN

Entre la sección oficial también figuran cortometrajistas alicantinos, como el maestro de la animación artesanal Álex Rey, que presenta su último corto lleno de humor negro Antitermitas, y Álvaro G. Company, que hace doblete con dos trabajos: el que firma como director con Mario Hernández, Pordentro, rodado en Alicante con Ramón Barea en el papel principal, y el que dirige con Meka Ribera, Leonardo, con Fernando Cayo y Roo Castillo de protagonistas.

"Antitermitas" de Álex Rey / INFORMACIÓN

Proyecciones en el Auditorio Alfredo Kraus y en el Teatro Wagner

Las primeras sesiones tendrán lugar en el Auditorio Alfredo Kraus, con proyecciones al aire libre el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, todas ellas a las 22 horas. La jornada inaugural incluirá la proyección, fuera de concurso, del cortometraje de ficción Tarzán, el perro del pueblo, dirigido por Alejandro Quiles, que abrirá oficialmente esta decimotercera edición.

A partir del jueves 20 de agosto, el festival se trasladará al Teatro Wagner. A las 19 horas se celebrará la tradicional sesión de cortometrajes locales, dedicada a mostrar los trabajos de realizadores aspenses. Entre las propuestas destaca El eco de la partitura, una ficción inspirada en el 200 aniversario del Ateneo Maestro Gilabert y concebida como homenaje a una de las instituciones culturales más representativas de Aspe. A las 21 horas continuará la programación de cortometrajes internacionales.

Público en la pasada edición del festival / INFORMACIÓN

La clausura será el viernes 21 de agosto en el Teatro Wagner. La jornada comenzará a las 19 horas con una masterclass de Jordi Jiménez, director de Gilbert, Premio Goya 2026 al Mejor Cortometraje de Animación. El cineasta compartirá el proceso creativo de la obra y las principales técnicas empleadas en la animación stop motion. La entrega de premios y ceremonia de clausura se celebrará a las 21 horas.

La edición de 2026 refuerza también la presencia de obras realizadas en Aspe, reflejo del crecimiento en la creación audiovisual local y de una nueva generación de cortometrajistas vinculados al municipio. El director del festival, Juan Torres, señala que "cada año comprobamos con satisfacción cómo aumenta el número de creadores aspenses que dan el paso de contar sus propias historias. El festival nació para acercar el mejor cortometraje internacional al público, pero también para convertirse en un escaparate donde nuestros vecinos puedan descubrir y valorar el talento que está surgiendo en Aspe", mientras la concejala de Cultura, Rosa Ruiz, considera el festival "una cita cultural imprescindible para Aspe".