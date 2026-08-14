Leiva, en exclusiva en Brilla Torrevieja

El gigante Leiva aterriza en Torrevieja

Brilla Torrevieja vuelve a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros de la música en directo. Leiva actuará el sábado 15 en el Parque Antonio Soria para ofrecer su único concierto de 2026 en la Comunidad Valenciana. Este concierto sirve como broche de oro antes de su anunciado descanso temporal de los escenarios, lo que le convierte en una de las últimas oportunidades para disfrutar de uno de los artistas más influyentes de la música española antes de esta pausa. Con una trayectoria marcada por el éxito y un repertorio que ha acompañado a varias generaciones, el artista se ha consolidado como una de las grandes referencias del rock y el pop nacional gracias a una identidad artística propia y a una colección de discos convertidos en referencia para la música española, entre ellos Diciembre, Pólvora, Cuando te muerdes el labio y, más recientemente, Gigante. El artista tiene acostumbrado a su público a repasar sus temas más sonados como pueden ser Terriblemente cruel o Lady Madrid, con el grupo Pereza. Parque Antonio Soria, Torrevieja

Loquillo, uno de los grandes iconos del rock español. / INFORMACIÓN

Loquillo, el rey del rock español, llega a El Muelle Live

José María Sanz, más conocido como Loquillo, lleva varias décadas instalado en el pódium del rock español desde los años 80. Este sábado llega a las 22 horas a El Muelle Live de Alicante con la misma fuerza y talento de sus mejores tiempos. La estrella más alta y longeva del rock español seguirá 2026 en plena forma con su gira Corazones Legendarios, donde comparte con su legión de seguidores todas las grandes canciones de su carrera con un nuevo sonido, pero con la misma actitud poderosa y rockera de siempre. Estará acompañado de la banda con la que se sube al escenario desde hace años. El Muelle Live, Alicante.

El Aupa Lumbreiras sigue sonando en Villena

El festival de punk rock Aupa Lumbreiras continúa este viernes 14 en el Polideportivo Municipal de Villena a partir de las 16 horas. Actuarán nombres tan destacados como Manolo Kabezabolo, Kaos Etiliko, Groggy Rude, Envidia Kotxina, Malos Vicios, Porretas, Talco, Distorsión, Evaristo, Periferia, Maldito Matas, El Drogas, Iratxo, Narco, Arpaviejas, Manifa, Loncha Velasco, Josetxu Peperra y Manifa. Para el sábado, a la misma hora y lugar, llegan Kamikazes Marky Ramone, Segis, La Pegatina, Trasthukada, Def Con Dos, Simpropina, Los de Marras, Dubiosa Kolektiv, Boikot, Me Fritos&Cimme Chestos, 4 Dkiki, Avancarga, Skaparapid, Mamá Ladilla, Agua Bendita, Ni por Favor ni Hostias y Crim. Polideportivo Municipal, Villena.

Blues y Jazz al aire libre en Las Cigarreras

Las noches de los viernes de agosto en Las Cigarreras se transforman en un vibrante escenario para los amantes del blues y el jazz. Este ciclo continúa este viernes 14 a las 21 horas, con la actuación de Eva Romero & Gypsy Swing Quintet. La iniciativa se suma a otras actividades culturales en curso, como las últimas sesiones del ciclo Verano de Músicas 2026 en la Plaza del Ayuntamiento, que culminarán con conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante el 13 y 15 de agosto, y de la asociación Cultural Aura el 14 de agosto. Las Cigarreras, Alicante

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La cantante Kuve durante su actuación en la gala final del Benidorm Fest 2025. / EFE/Morell

Chimo Bayo y Kuve en las fiestas de Elche

Increíble final de las fiestas de Elche este viernes a las 21 horas en el Parking de la UMH. Chimo Bayo, figura emblemática de la música electrónica y el techno español, ofrece un espectáculo cargado de ritmo, energía y grandes himnos de los noventa como con Así me gusta a mi. Kuve combina pop alternativo, electrónica y guitarras con una sensibilidad indie y una potente presencia escénica. Dos propuestas diferentes que se unen en una noche de baile, nostalgia y música en directo. El concierto será gratuito para todos los asistentes. Parking UMH, Elche.