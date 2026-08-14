La odisea del alicantino Jordi L. Coy para captar la foto perfecta del eclipse solar

Todo estaba planeado, pero casi nada salió como estaba previsto. Después de meses preparando el viaje, el equipo, el vestuario, la localización, el transporte y el alojamiento, la foto del eclipse solar total soñada por el alicantino Jordi L. Coy estuvo a punto de irse al traste. Las complicaciones del terreno y la búsqueda desesperada de otro lugar idóneo para plantar la cámara retrasaron casi un día al astrofotógrafo de Elda para materializar la idea que tenía en la cabeza. Pese a todo, cuando el sol se ocultó con la luna, pudo disfrutar un breve momento del espectáculo -"fue increíble"- y conseguir finalmente su objetivo: una fotografía "de otro planeta".

El profesional eldense, experto en retratar la luna y el sol y cuyo trabajo ha sido reconocido en cuatro ocasiones por la NASA, había elegido inicialmente una zona al sur del desierto de los Monegros, en Aragón, a la que llegó el día previo al eclipse con sus cálculos estimados por Google Maps. "Pero al llegar allí, las alturas que había estudiado eran erróneas y tuvimos que buscar otras localizaciones para cuadrar altura y distancia. Esa misma tarde estuvimos buscando hasta la noche y no conseguimos concretar. A la mañana siguiente, desde bien temprano por la mañana dando vueltas, subiendo y bajando montañas: el tiempo pasaba y la agonía crecía. Un compañero iba haciendo la cuenta atrás: "quedan seis horas, quedan cinco..." El corazón iba revolucionado y hasta dos doras antes no lo encontramos", relata.

Imagen del eclipse solar total fotografiado por Coy / Jordi L. Coy

El nuevo emplazamiento -en la comarca de Belchite, a unos 80 kilómetros del lugar inicial y tras muchos más dando vueltas- estaba junto a una carretera con una elevación "que coincidía con la distancia que buscábamos y porque la logística para subir los trajes de astronautas que llevábamos era complicada si había que subir demasiado. Al final encontramos algo más sencillo, no fue exactamente como esperaba porque el listón me lo había puesto muy alto, pero estoy más que satisfecho", suspira aliviado un día después del acontecimiento histórico que, asegura, "me ha quitado años de vida, pero también lo he disfrutado mucho".

El resultado es una imagen en la que se ve a una pareja de astronautas -encarnados por Mª Ángeles y Juanjo, trasladados desde Elda- frente al eclipse solar en el momento en el que aparece el anillo de diamantes, "justo después de la totalidad, cuando empieza a salir el sol otra vez y empieza a aparecer un punto muy brillante. Fue muy bonito visualmente y creo que da un poco esa sensación de que pueden ser dos astronautas por otro planeta, por un eclipse de otro mundo, y está relacionado con este evento astronómico tan grande. Creo que es sorprendente", explica el fotógrafo, premio Importante de INFORMACIÓN en 2022, que ha publicado en sus redes sociales un vídeo sobre el proceso.

El eclipse "fue un espectáculo, una locura, increíble", recuerda Coy, que pudo separarse en algunos momentos de la totalidad de la cámara "a disfrutar unos segundos, porque no me lo esperaba con tanto detalle, con tanto brillo". No obstante, hasta que no concluyó la jornada -después pasaron horas realizando fotografía nocturna hasta las tres de la mañana- no fue consciente de lo vivido, ya que había que apurar los disparos "y cuando se oscureció no veía los diales de la cámara, los dedos me iban solos... Solo pude comprobar un momento para seguir adelante porque apenas tienes tiempo".

"Después de tantos nervios, sobre todo las últimas horas, y de tanto tiempo esperando el momento y trabajando me emocioné y lloré, sueltas todo porque te das cuenta de lo que ha pasado, lo que has visto y lo que has conseguido", reconoce Coy, afincado en Sevilla, provincia destacada donde se verá el próximo eclipse total en 2027. A ese, avanza ahora, quizá se vaya de expedición al norte de África "porque son más minutos de observación y es posible que me vaya con mi novia, con la cámara puesta y a disfrutar".