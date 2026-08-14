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Música urbana

El rapero alicantino Shé cierra su gira internacional en Madrid tras un tour por nueve países

El artista despide sus dos décadas de carrera este 9 de octubre en la sala de Movistar Arena, culminando así su recorrido por España y Latinoamérica que ha contado con casi una veintena de conciertos

Shé culmina su gira en España

Shé culmina su gira en España / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

Dos décadas haciendo música es motivo de celebración. El rapero, cantautor y escritor alicantino Shé, con millones de seguidores en todo el mundo, acabará en octubre su gira especial del 20 aniversario del inicio de su actividad con dos únicos conciertos programados en España (el 2 de octubre en Barcelona, y el día 9 de ese mismo mes en Madrid), tras pasar por nueve países desde que comenzó el ciclo el 8 de mayo en la localidad mexicana de Aguascalientes.

Adrián Cervantes (Shé), natural de Crevillent, cuenta con más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify y millones de visualizaciones en Youtube. Los meses de mayo y junio fueron frenéticos, con 8 conciertos en México, país en el que cuenta con el mayor número de seguidores (Aguascalientes, Toluca, Querétaro, Guadalajara, León, Monterrey, Ciudad de México y Puebla), Guatemala, San José (Costa Rica), Medellín y Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Perú), Santiago de Chile, y las argentinas Córdoba y Buenos Aires.

Madrid y Barcelona será las encargadas de despedir la gira del alicantino

Madrid y Barcelona será las encargadas de despedir la gira del alicantino / INFORMACION

De regreso a su terreta, Adrián lleva dos meses de trabajo en su estudio de grabación de Alcoy preparando las dos citas con las que cerrará la gira, en las icónicas salas de conciertos Razzmatazz de Barcelona (22 de octubre), y la sala Movistar Arena de Madrid. "Van a ser dos conciertos muy especiales, es la primera vez que me subo al escenario con banda de músicos en directo", desvela el rapero a través de sus redes sociales.

Millones de visualizaciones en plataformas digitales

Desde su primer trabajo, Nostalgia, compuesto en 2006 cuando tenía 17 años, hasta el álbum Introspectrum, su último trabajo, han pasado 20 años, alcanzando una madurez y evolución artísticas que le han llevado a más de 400 millones de visualizaciones acumuladas en la plataforma YouTube desde que sube a ella sus creaciones, cifra que lo sitúan en el top 5 de los raperos españoles con más visitas y seguidores en todo el mundo, tambiñen en otras platafprmas digitales, como Spotify, iTunes, Tik Tok, Instagram, Faceboock, Deezer, X o Apple Music.

Shé se sitúa actualmente entre lo cinco raperos españoles con más visualizaciones

Shé se sitúa actualmente entre lo cinco raperos españoles con más seguidores / INFORMACION

Desde el principio adoptó como nombre artístico Shé porque el año de su nacimiento se corresponde con la serpiente (shé) en el horóscopo chino. Sus temas empezaron a repartirse entre amigos y familiares, pero acabaron colgadas en internet, y a partir de ahí ganó popularidad no sólo en España, sino sobre todo en Latinoamérica, y también el mercado anglosajón.

Shé escribe y canta sobre experiencias y vivencias personales. Son reflexiones sobre la vida y su visión del mundo, que transmite a golpe de rap con contundencia y de forma directa. El desamor, el rechazo, la amistad, la traición y el dolor son asuntos muy presentes en su vida.

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Su carrera suma diez álbumes: Nostalgia (2006), Sentimiento mediocre (2008) La historia de mi vida (2010), Nada es imposible (2011), Cambiando de piel (2014), Tiempo (2017, volumen 1), Tiempo (2018, volumen 2), Profundo (2020), Tiempo (2024, volumen 3), e Introspectrum, en 2025. Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona ya se pueden adquirir a través de las palataformas oficiales del cantate.

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