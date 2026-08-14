La banda australiana The Volcanics elige Alicante como una de sus paradas dentro de la gira por España

La legendaria máquina de garage rock australiana The Volcanics aterriza en la Península Ibérica para devorar los escenarios en un brutal tour de 10 fechas, entre ellas se encuentra Cox el 25 de septiembre en Tnt Blues. Organizada por la agencia de booking Microsurco, la banda cruzará el planeta para presentar en directo su esperado séptimo álbum de estudio: Too Late To Run (Ghost High Recordings).

El rock and roll no se fabrica, se forja. Pocas bandas en el mundo han mantenido el fuego tan vivo durante las últimas dos décadas como The Volcanics. Los veteranos de Perth (Australia) han confirmado su regreso a los escenarios europeos para este otoño, trayendo consigo un nuevo álbum que marca el siguiente capítulo en su inquebrantable legado.

Gira por España del grupo australiano / INFORMACION

Grabado y producido por Jozef Grech (Datura4) en los estudios Rada de Fremantle, y mezclado y masterizado por Jim Diamond (The Dirtbombs), el grupo asegura que Too Late To Run es el disco más contundente y afilado en la trayectoria de los australianos. Kilogramos de distorsión, ritmos incendiarios y diez pildorazos de rock and roll de guitarras clásicas que pisan con un pie en los grandes estadios y con el otro en la suciedad del garaje.

El álbum, ya disponible en vinilo de 180 gramos, CD y formato digital a través de su Bandcamp, viene precedido por sencillos arrolladores como Heat Of The Night, de ritmo implacable, y el estribillo antémico de Walk You Home.

Desde la chulería de Body Shake hasta la bruma impregnada en ron de Lost Boats o la épica que da título al disco, The Volcanics demuestran que siguen evolucionando su sonido sin perder un ápice de la energía cruda que los define.

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