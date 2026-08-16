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El alicantino Javier Cuartero rematará su temporada con más de 25 festejos

El novillero encara un final de temporada siendo uno de los novilleros que más festejos suman en el escalafón. Tras abrir la puerta grande de Alicante será uno de los semifinalistas en el Circuito Valenciano de Novilladas, único representante de la ciudad

El alicantino Javier Cuartero.

El alicantino Javier Cuartero. / Vigueras

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José Germán Estela

José Germán Estela

Hay triunfos que valen su peso en oro. Es el caso del resultado de la primera novillada del Circuito Valenciano celebrada el pasado sábado 18 de julio en la localidad castellonense de Vinaroz. El nombre del alicantino, Javier Cuartero sonó con mucha fuerza al cortar una oreja a cada novillo. Ese triunfo le hizo merecedor de un puesto en una de las dos semifinales que se celebrarán próximamente. En el caso de Cuartero, su presencia tendrá lugar en la localidad valenciana de Algemesí el próximo 19 de septiembre. Pero lo más destacado es el gran número de compromisos en los que ya ha estado presente tanto en España como en México y los que le quedan por asumir, entre los que destacan citas como Calasparra el 4 de septiembre, El Álamo, EL Casar, Méntrida y Valencia, donde está anunciado el día 11 de octubre junto a Alberto Torrijos de Algemesí e Ignacio Garibay, el mexicano que ganó el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de Málaga el año pasado, una cartel redondo para una gran cita en plaza de primera categoría, en la ya bautizada como Feria de Octubre de Valencia. Cuartero, que ya ha demostrado ser un novillero capaz de resolver y entenderse con diferentes encastes tiene en esta temporada tardes con novillos de Dolores Aguirre o Cebada Gago entre otras ganaderías.

Cuartero viene de triunfar en la pasada feria de Hogueras de Alicante imponiéndose con rotundidad ante un gran novillo del hierro de Alejandro Talavante, un ejemplar de tal calidad que hizo que la sombra del indulto planeara de nuevo sobre el coso alicantino. Pero más allá de este hecho anecdótico, el novillero demostró estar a la altura del compromiso midiéndose con Mario Vilau y Olga Casado, dos de los nombres más relevantes del momento. Las reacciones a esa actuación han hicieron que el Club Taurino de Alicante le otorgara el premio Carratalá como mejor novillero del ciclo, así como sendos reconocimientos por parte de los premios Ciudad de Alicante, que otorga anualmente el Ayuntamiento de la ciudad. Por delante Cuartero tiene una gran temporada con compromisos en España y México. Será por tanto este, un año fundamental en su trayectoria, que prepare el terreno de cara a una futura alternativa que podría llegar en la temporada próxima en la Feria de Hogueras. De momento, este ex alumno de la Escuela Taurina Municipal de Alicante tiene en sus manos la gran oportunidad de refrendar todo lo bueno que ha ido apuntando y demostrando en estos últimos años, llenando de ilusión a una afición que le espera con ganas.

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