Josep Vicent y Asun Noales salen de gira internacional con "Romeo y Julieta"

Josep Vicent con ADDA Simfònica y Asun Noales con OtraDanza salen de gira internacional por primera vez con Romeo y Julieta, la gran producción de danza contemporánea que presentarán próximamente en los prestigiosos festivales de verano de Berlioz, en Francia, y de Liubliana, en Eslovenia.

Este proyecto de colaboración conjunta, un montaje con escenografía e iluminación propias que mueve a cerca de 150 personas, incluidos los músicos de la orquesta y los bailarines, fue estrenado en diciembre de 2024 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) con tres funciones, pero después no ha vuelto a representarse, así que su primera salida fuera de la provincia lo será también fuera de nuestras fronteras.

En concreto, la producción de Romeo y Julieta se presentará el próximo viernes, 21 de agosto, en el Festival Berlioz, una de las grandes citas de la música clásica que se celebra cada año a finales de agosto en La Côte-Saint-André (Isère, Francia), ciudad natal del compositor Hector Berlioz. El concierto, presentado como "una velada excepcional", se celebra en el patio del Castillo de Luis XI.

Josep Vicent, al frente de ADDA Simfònica / INFORMACIÓN

La segunda cita es durante el Festival de Verano de Lubliana, que cumple 74 ediciones, el próximo 24 y 25 de agosto. Además, poco después, el 27 de agosto, la orquesta alicantina actúa en concierto sinfónico con Pinchas Zukerman y el chelista Enrico Dindo para presentar un programa que incluye tres obras maestras del repertorio clásico de Saint-Saëns, Beethoven y Chaikovski.

Tanto ADDA Simfònica, con cerca de 80 músicos, como los doce bailarines de OtraDanza han ensayado estos días por separado Romeo y Julieta hasta este domingo, en el que realizarán el primer ensayo conjunto en el escenario del ADDA y continuarán hasta el martes, para preparar su salida el miércoles próximo a Francia.

Los doce bailarrines de "Romeo y Julieta" / GERMAN_ANTON

Un gran montaje "moderno y lleno de luz"

"Es un montaje grande el que hay que volver a poner en marcha. Después de dos años es como si fuera nuevo otra vez, como empezar de cero", apunta el maestro Josep Vicent, que considera "absolutamente maravillosa" la revisión realizada a la historia de amor trágico entre los Capuletos y los Montesco que Shakespeare creó en el siglo XVI y a la que puso música Prokofiev con su ballet en el siglo XX.

"Romeo y Julieta" se estrenó en 2014 en el ADDA / INFORMACIÓN

"Estamos volviendo a esos cuerpos, a recordar esa danza, a poner otra vez en la piel los movimientos, las emociones y las relaciones de los personajes. Es un proceso muy bonito, el cuerpo tiene memoria, porque la obra ya vive dentro de nosotros, pero ahora tenemos que volver a despertarla", explica la coreógrafa Asun Noales, que añade que "es todo un reto, además, porque estamos trabajando contrarreloj, pero lo estamos haciendo con muchísimas ganas por volver a arrancar esta producción. Volver a reunir a todo el equipo, a los bailarines y trabajar junto a la orquesta y a Josep. Es una producción muy especial".

La propuesta de Noales y Vicent "es una mirada contemporánea a una representación tan histórica. Lo bonito -continúa el director de ADDA Simfònica- es llevarlo a la actualidad y el público lo vive con mucha emoción porque te trae a hoy". "Es un proyecto muy moderno, lleno de luz y de vanguardia", agrega Josep Vicent, que subraya que "la proyección internacional que tenemos con esta producción", que constata la buena acogida que la orquesta, junto a la compañía de danza, recibe en el circuito internacional.

La orquesta ADDA Simfònica ya ha visitado los festivales citados en ocasiones anteriores, tanto con producciones escénicas de La Fura dels Baus y en solitario como formación sinfónica con, entre otros programas, El amor brujo.

"Ojalá esto sea solo el comienzo y podamos seguir viajando con este fascinante Romeo y Julieta, que pueda llegar a muchos lugares y que podamos compartirlo con públicos de todas partes", concluye Noales.