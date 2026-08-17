Libros piscineros (XI)
'Hija de sangre y otros relatos', de Octavia E. Butler: relatos sci-fi para comprender el presente y el pasado siglo
Nacida en Pasadena en 1947, Butler abrió un espacio hasta entonces prácticamente vedado a las mujeres negras dentro de la ciencia ficción estadounidense
La editorial Consonni publica el próximo octubre la primera edición en castellano de 'Semilla salvaje'
Hija de sangre y otros relatos reúne siete cuentos y dos ensayos de Octavia E. Butler realizados entre los años setenta y noventa. Publicado en castellano por la editorial Consonni en el año 2020, este libro sirve como entrada para conocer a la autora pero, también, como ejemplo de cómo la ciencia ficción ha tenido como principal eje poner en el centro los problemas sociales y humanos.
Nacida en Pasadena en 1947, Butler abrió un espacio hasta entonces prácticamente vedado a las mujeres negras dentro de la ciencia ficción estadounidense. Ganadora de los premios Hugo y Nebula, en 1995 fue la primera autora de ciencia ficción en recibir una beca MacArthur. Su obra está hoy estrechamente vinculada al afrofuturismo y al feminismo especulativo.
Desde un punto de vista crítico, la autora puso patas arriba la concepción de cuestiones que nos han venido dadas (o que damos por hecho) a través de relatos donde se cuestiona el género, la raza, la sexualidad, la violencia o el determinismo biológico. Hija de sangre, ganador de los premios Hugo y Nebula junto con Sonidos de habla, también premiado con el Hugo, destacan en un volumen cuya ágil lectura no resta interés.
Además, en esta edición cada relato incorpora un epílogo de la propia escritora sobre su origen y desarrollo narrativo.
Semilla salvaje, inédita hasta 2026 en España
Consonni ha continuado recuperando la obra de Butler con Semilla salvaje (Wild Seed, 1980), lanzada por primera vez en castellano con traducción de Arrate Hidalgo el próximo lunes 19 de octubre de 2026. La novela abre cronológicamente la saga del Tejido y enfrenta a dos seres inmortales para explorar esclavitud, colonialismo, reproducción, libertad y control, temas que vertebran la obra de la autora.
Autora: Octavia E. Butler
Editorial: Consonni
Año de publicación en castellano: 2020
Número de páginas: 224
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