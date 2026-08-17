Más de medio centenar de artistas llenan Área 12 de Alicante este fin de semana

Área 12 de Alicante se convertirá este fin de semana en el epicentro absoluto de la música en directo. El recinto alicantino será el escenario de dos de los festivales más consolidados del panorama nacional, I Love Reggaeton y Love The 90's. El gran hito de esta doble cita será el asombroso despliegue artístico: un total de 52 artistas y bandas pasarán por las tablas entre el viernes y el sábado, conformando una de las mayores ofertas musicales de la temporada.

El pistoletazo de salida lo dará, el viernes 21 de agosto, la esperada llegada de I Love Reggaeton. La jornada promete ser una celebración por todo lo alto con un cartel encabezado por referentes mundiales del género como son Nacho, Juan Magán, Cali & El Dandee, Wolfine, Henry Mendez, Fuego, José Rico, Lorna, DCS, Miguel Saez, Dr.Bellido, Charly Rodriguez, Damey y Gasolina Djs. Además, como gran novedad para esta edición, el recinto inaugurará el escenario Nostalgia Milenial. Este nuevo espacio ampliará la propuesta musical hacia otros sonidos icónicos de los años 2000, sumando a la vibrante jornada a figuras del pop y dance comercial de la época como Cascada, O-Zone, Mohombi, Sergio Contreras, El símbolo, Raúl, King África, Selena leo, Xriz, Melón Diesel, Dani Mata, Guaraná, Jumper Brothers y Dj Sento.

El fin de semana comienza el viernes 21 con I Love Reggaeton / INFORMACION

El sábado 22 es el turno de Love The 90's, uno de los mayores festivales dedicado a la música de los 90. En su cuarta edición consecutiva en Alicante, la organización confirma que el festival da un salto cualitativo y cuantitativo. Para dar cabida a su cartel, el festival incopora dos escenarios diferenciados. Por un lado, el Escenario Repsol contará con Fernandisco como maestro de ceremónias y actuaciones de talla internacional como 2 Unlimited, Dr Alban, Tania Evans, The Outhere Brothers, Daisy Dee De Technotronic, Rozalla, Dj Quicksilver, Playahitty, Tina Cousins, Jl Milford, Mystic, Jumper Brothers, Kriss Orue, Sensity World y Double Vision. Por otro lado, el Escenario Pop estará presentado por Jordi Cruz y deleitará con grandes himnos nacionales de la mano de Seguridad Social, Rafa Sánchez de la Unión, Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Viceversa, Los Romeos, Alex de la Nuez, Ray y Dj Teto.

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Ambos festivales abrirán sus puertas a las 19 horas / INFORMACION

La confluencia de estos dos gigantes del entretenimiento, que forman parte de exitosas giras nacionales e internacionales con parada habitual en Alicante, va más allá de la nostalgia. La apertura de puertas para ambos festivales será a las 19 horas y las últimas entradas aún están disponibles en la página oficial del recinto.