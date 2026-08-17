Pérez Llorca cifra en 40 millones de euros el impacto del rodaje de "Enredados" en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cifrado en más de 40 millones de euros el impacto económico directo en la Comunidad Valenciana de la actividad continuada de Disney en 2026 con el rodaje de la película Enredados.

La película de Disney, una adaptación en acción real de la cinta animada de 2010, comenzó el 29 de junio en España. El centro de producción está ubicado en los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz de Alicante y está previsto que el rodaje finalice en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre de la producción en el complejo de estudios de Alicante continuarán hasta noviembre.

Juanfran Pérez Llorca junto Marián Cano en Ciudad de la Luz, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El presidente de la Generalitat ha destacado la actividad continuada de producción de Disney en la Comunidad Valenciana, de la que es ejemplo Enredados, una adaptación en acción real de la película animada de Disney de 2010 basada en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm Rapunzel. La película animada original de Disney se estrenó en 2010 y recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial, dando lugar a una exitosa serie de Disney Channel. La película ganó un Premio GRAMMY® a la mejor canción original, I See the Light.

Estreno previsto en 2028

La nueva película, dirigida por Michael Gracey (El gran showman) y producida por Kristin Burr para Burr! Productions (Cruella), con Lucy Kitada (Project Hail Mary) como productora ejecutiva, será estrenada en cines por Disney el 31 de marzo de 2028.

La película está protagonizada por Teagan Croft (Titanes) como Rapunzel, Milo Manheim (de la franquicia Zombies) como Flynn Rider, Kathryn Hahn (The Studio) como Madre Gothel y Diego Luna (Andor) como un nuevo personaje, Hawthorne. A ellos se unen Caitríona Balfe (Outlander, Belfast) como la Reina Ariana, Elliot Cowan (The Crown) como el Rey Frederic, y Patrick y Hugo McPherson (Pear) como los gemelos Stabbington.

Una superproducción con base en Ciudad de la Luz

La producción ha mantenido su base en el complejo cinematográfico y audiovisual de Ciudad de la Luz desde febrero. La preproducción se llevó a cabo íntegramente en la Comunidad Valenciana entre febrero y junio e incluyó la búsqueda de localizaciones, el casting, la construcción de decorados y los ensayos.

El rodaje principal se está llevando a cabo por toda España, incluyendo también el País Vasco y Cataluña. La filmación comenzó el 29 de junio con un periodo inicial de tres semanas en la Comunidad Valenciana, que incluyó trabajos en Ciudad de la Luz y en el Colegio Diocesano Santo Domingo en Orihuela, provincia de Alicante. Tras rodar en otros puntos de España, está previsto que la producción regrese a Ciudad de la Luz en septiembre y continúe filmando hasta octubre.

Rodaje en Orihuela de la película "Enredados" de Disney / INFORMACIÓN

En total, se prevé que la producción pase aproximadamente siete semanas rodando en la Comunidad repartidas en múltiples fases, con 11 meses de preproducción y posproducción. El rodaje principal está programado para finalizar en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre en Ciudad de la Luz continuarán hasta noviembre, según ha informado desde la Generalitat Valenciana en un comunicado de prensa.

Un equipo de 200 personas al día con picos de hasta 700

Ciudad de la Luz alberga un equipo que va desde las 200 personas al día desde abril hasta las 700 personas durante las semanas de rodaje. Disney ha alquilado cuatro platós, naves exteriores, talleres, almacenes y edificios de apoyo a la producción, manteniendo el uso de las instalaciones durante 11 meses, hasta finales de noviembre.

En este sentido, el impacto de la producción en la actividad económica directa en la Comunitat Valenciana supera los 40 millones de euros. La Generalitat ha concedido a la producción una subvención de 5 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 12,5% del gasto que se prevé realizar en la región, según el Consell.

Subvención no exenta de críticas

Esta medida ha sido ampliamente criticada por el PSPV y Compromís, llegando esta última formación a denunciar esta acción a Antifraude, así como por el sector de producción audiovisual valenciano.

No obstante, y a la espera de una evaluación más precisa del impacto económico global del proyecto a final de año, Pérez Llorca ha señalado que el impacto proyectado de la producción respalda la consideración como un proyecto "de importancia estratégica" para la Comunidad Valenciana.

"La presencia de Disney en la Comunitat Valenciana representa casi un año entero de trabajo, con un nivel de actividad y de personal que convierte a Ciudad de la Luz en el centro neurálgico de esta producción internacional y en un referente global para la producción audiovisual", ha señalado Pérez Llorca, que insiste en posicionar a la Comunidad Valenciana como un destino internacional para la producción cinematográfica. "Los proyectos de esta envergadura requieren una presencia prolongada y una infraestructura hecha a medida capaz de dar soporte a exigentes producciones profesionales durante muchos meses", ha afirmado.