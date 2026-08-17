Última oportunidad para ver al Circo del Sol en Alicante

Kurios – Gabinete de Curiosidades, uno de los espectáculos más aclamados de la compañía canadiense Cirque du Soleil, está a punto de terminar su estancia en Alicante tras una gran acogida por parte de público y crítica. La producción ofrece sus últimas funciones hasta el próximo domingo, 23 de agosto, de manera improrrogable. Las entradas para las últimas funciones bajo la gran carpa instalada en la playa de San Juan están disponibles aquí.

La producción del Circo del Sol ha escogido Alicante -una de las seis únicas ciudades escogidas para sus giras en el territorio nacional- como cuarta parada de su tour español de 2026. El recorrido continuará ahora por Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat, desde el 3 de septiembre) y culminará en Madrid (Escenario Puerta del Ángel, a partir del 30 de octubre de 2026).

Kurios revisita el estilo característico del Circo del Sol combinando acrobacias espectaculares con toques de poesía, arte y humor en este viaje al descubrimiento y a la imaginación, una evasión de la realidad en un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina.

La historia de Kurios viaja a un pasado alternativo pero familiar y se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisada. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, Kurios estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estrenada en Montreal en 2014, Kurios – Gabinete de Curiosidades ha hipnotizado a más de 7 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.