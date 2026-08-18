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Artes escénicas

Circo, teatro gestual, clown y danza urbana para celebrar diez años del HOP! Villena

El festival se consolida como cita cultural al aire libre con una decena de espectáculos de calle nacionales e internacionales programados del 23 al 28 de agosto

&quot;Home&quot;, espectáculo de Crisclown que se verá en HOP! Villena

"Home", espectáculo de Crisclown que se verá en HOP! Villena / INFORMACIÓN

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África Prado

África Prado

Alicante

Diez espectáculos para diez años de festival. Villena celebra este año la décima edición del HOP!, un festival multidisciplinar de artes escénicas que del 23 al 28 de agosto llenará de circo, teatro gestual, clown y danza urbana los principales espacios al aire libre del barrio del Mercado y la presencia de diez espectáculos de compañías nacionales e internacionales, muchos de ellos gratuitos.

La programación arranca de forma especial el 23 de agosto con The MoVida Sunset, la exhibición de cierre del campus de danza homónimo, celebrado del 17 al 20 de agosto en el KAKV Villena bajo la dirección de VPK (José Luis Valero y Pablo Costas). A las 20 horas, en la Pirámide de la Plaza de Toros, el alumnado del campus sube al escenario junto a los tres docentes —Carol Bastida, Alexandra Delgado y José Luis Valero— y varios bailarines y músicos invitados, en un cierre coral que reúne todo lo trabajado durante los días de formación.

&quot;Instants&quot;, de No Sin Tri

"Instants", de No Sin Tri / INFORMACIÓN

Un programa muy diverso

Del 24 al 28 de agosto, HOP! brinda diez espectáculos de compañías nacionales e internacionales —procedentes de Baleares, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Francia y la Región de Murcia— repartidos en dos espacios simultáneos cada noche: la Pirámide de la Plaza de Toros a las 19 horas y el Recinto Ferial a las 22 horas con la excepción del pasacalle itinerante de apertura (24 de agosto, con Circ Bover) y del cierre de festival en el Parque del Mercado (28 de agosto, Yllana / Nacho Villar Producciones).

El festival reúne este año circo contemporáneo, clown, teatro gestual, teatro de calle y danza en una programación pensada para todos los públicos, con espectáculos como Home de Crisclown (Premio al Mejor Espectáculo de Calle FETEN 2025) o Glubs, de Yllana y Nacho Villar Producciones, finalista de los Premios Max al Mejor Espectáculo de Calle.

Además, se verán también los espectáculos Tres tristes trolls, de La Nórdika (clown/circo); Desempolsant, de Aicrag (circo); Eirene, de La Troupe Malabó (circo); iNSTants, de Non Sin Tri (circo); Woof, de Pere Hosta (teatro gestual/cown); Lloc, de Quique Montoya y Dèlicat Circ (circo) y Gota, de Txema Muñoz (magia/clown).

Cartel del festival HOP! Villena

Cartel del festival HOP! Villena / INFORMACIÓN

Programación completa

20:00

Pirámide Plaza de Toros

The MoVida Sunset — VPK (Danza)

19:00

Itinerante

Orquestrina Vulpini — Circ Bover (Circo)

24/08

22:00

Recinto Ferial

Tres tristes trolls — La Nórdika (Clown/Circo)

19:00

Pirámide Plaza de Toros

Desempolsant — Aicrag (Circo)

25/08

22:00

Recinto Ferial

Eirene — La Troupe Malabó (Circo)

19:00

Pirámide Plaza de Toros

Home — Crisclown (Clown)

26/08

22:00

Recinto Ferial

iNSTants — Non Sin Tri (Circo)

19:00

Pirámide Plaza de Toros

Woof — Pere Hosta (Teatro gestual/Clown)

27/08

22:00

Recinto Ferial

Lloc — Quique Montoya y Dèlicat Circ (Circo)

19:00

Pirámide Plaza de Toros

Gota — Txema Muñoz (Magia/Clown)

28/08

20:30

Parque del Mercado

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Glubs — Yllana / Nacho Villar (Teatro de calle)

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