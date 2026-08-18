Cocina
Si crees que tu arroz es el mejor, preséntate a esta competición en Alicante
Alicante Gastronómica abre la inscripción para el VII Concurso al Mejor Arroz del Mediterráneo para aficionados con premios de hasta 1.000 euros
Alicante Gastronómica ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas clasificatorias que dan acceso a la final del VII Concurso al Mejor Arroz del Mediterráneo en sus categorías adulta e infantil, que se celebrará en el recinto IFA-Fira Alacant, durante la feria gastronómica, del 2 al 5 de octubre.
Los participantes deberán superar la fase de clasificación que se realizará entre el 12 y el 26 de septiembre en diferentes centros comerciales de Carrefour, de donde saldrán los 10 finalistas de cada categoría. El ganador y el segundo clasificado de cada una de estas pruebas competirán en la final que se celebrará en Alicante Gastronómica en octubre.
Las pruebas de selección de los finalistas se celebrarán el 12 de septiembre en Carrefour Petrer; 13 de septiembre en Carrefour Torrevieja; 19 de septiembre en Carrefour Elche; 20 de septiembre en Carrefour Benidorm; y 26 de septiembre Carrefour en San Juan. Las inscripciones a estas pruebas de selección están disponibles en este enlace
Requisitos para cocinar en una paella de 32 centímetros de diámetro
Para ganar este concurso tendrán que presentar cualquier variedad de arroz seco o meloso, no caldoso, en una paella proporcionada por la de 32 centímetros de diámetro que se cocinará a gas. Los participantes podrán utilizar fondos, caldos y sofritos caseros, que podrán traer desde sus domicilios, además de aceite de oliva y productos autóctonos.
La organización facilitará a cada concursante el arroz de la marca Dacsa, mientras que las especias serán de Carmencita. Cada participante dispondrá de 45 minutos para cocinar el arroz, además de 15 minutos para la preparación previa. En el caso de la prueba de los adultos, la dotación para el primer premio es de 1.000 euros.
Categoría infantil para menores de 17 años
La categoría infantil permite la participación a los menores de 17 años, que en cada una de las pruebas podrá estar acompañado de un adulto. En este caso, el premio establecido para el ganador de la final será de 500 euros.
La organización ha recordado que este concurso busca “homenajear nuestra cocina tradicional alicantina, porque en nuestras casas se come un buen arroz. Es el arroz de nuestros familiares y amigos, el que se transmite de generación en generación, el que tiene calidad en sus ingredientes, en su elaboración y, sobre todo, el que se pone en la mesa convertida en punto de encuentro cultural y ejemplo claro del alma mediterránea”.
Esta edición cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante, el Patronato de la Costa Blanca, y está organizada por Cámara de Comercio de Alicante, IFA-Fira Alacant y Carrefour. Además, colaboran las empresas Tescoma, Carmencita, Cepsa, Dacsa, Cerveza Águila y Coca-Cola, contando con el apoyo sectorial de ARA y APHEA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
- Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
- El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
- Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
- La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas