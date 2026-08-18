Si crees que tu arroz es el mejor, preséntate a esta competición en Alicante

Alicante Gastronómica ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas clasificatorias que dan acceso a la final del VII Concurso al Mejor Arroz del Mediterráneo en sus categorías adulta e infantil, que se celebrará en el recinto IFA-Fira Alacant, durante la feria gastronómica, del 2 al 5 de octubre.

Los participantes deberán superar la fase de clasificación que se realizará entre el 12 y el 26 de septiembre en diferentes centros comerciales de Carrefour, de donde saldrán los 10 finalistas de cada categoría. El ganador y el segundo clasificado de cada una de estas pruebas competirán en la final que se celebrará en Alicante Gastronómica en octubre.

Las pruebas de selección de los finalistas se celebrarán el 12 de septiembre en Carrefour Petrer; 13 de septiembre en Carrefour Torrevieja; 19 de septiembre en Carrefour Elche; 20 de septiembre en Carrefour Benidorm; y 26 de septiembre Carrefour en San Juan. Las inscripciones a estas pruebas de selección están disponibles en este enlace

Imagen de Alicante Gastronómica en una edición anterior / INFORMACIÓN

Requisitos para cocinar en una paella de 32 centímetros de diámetro

Para ganar este concurso tendrán que presentar cualquier variedad de arroz seco o meloso, no caldoso, en una paella proporcionada por la de 32 centímetros de diámetro que se cocinará a gas. Los participantes podrán utilizar fondos, caldos y sofritos caseros, que podrán traer desde sus domicilios, además de aceite de oliva y productos autóctonos.

La organización facilitará a cada concursante el arroz de la marca Dacsa, mientras que las especias serán de Carmencita. Cada participante dispondrá de 45 minutos para cocinar el arroz, además de 15 minutos para la preparación previa. En el caso de la prueba de los adultos, la dotación para el primer premio es de 1.000 euros.

Categoría infantil para menores de 17 años

La categoría infantil permite la participación a los menores de 17 años, que en cada una de las pruebas podrá estar acompañado de un adulto. En este caso, el premio establecido para el ganador de la final será de 500 euros.

Una niña elabora un arroz en la categoría infantil / INFORMACIÓN

La organización ha recordado que este concurso busca “homenajear nuestra cocina tradicional alicantina, porque en nuestras casas se come un buen arroz. Es el arroz de nuestros familiares y amigos, el que se transmite de generación en generación, el que tiene calidad en sus ingredientes, en su elaboración y, sobre todo, el que se pone en la mesa convertida en punto de encuentro cultural y ejemplo claro del alma mediterránea”.

Esta edición cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante, el Patronato de la Costa Blanca, y está organizada por Cámara de Comercio de Alicante, IFA-Fira Alacant y Carrefour. Además, colaboran las empresas Tescoma, Carmencita, Cepsa, Dacsa, Cerveza Águila y Coca-Cola, contando con el apoyo sectorial de ARA y APHEA.