El grupo alicantino Diagnóstico Binario lanza su nuevo single "Laia"

Hay amores que empiezan mucho antes de poder abrazarse. La banda alicantina Diagnóstico Binario presenta Laia, nuevo single de su segundo álbum, Sinapsis, una canción nacida de la espera de una hija y de todas las emociones que aparecen cuando una nueva vida está a punto de comenzar. El nuevo single de la banda es una de sus composiciones más íntimas y emotivas

La ilusión de imaginar por primera vez un rostro todavía desconocido, los miedos ante una responsabilidad que cambia todas las prioridades y ese instinto de proteger a alguien antes incluso de haberlo conocido convierten Laia en una mirada especialmente sincera y cercana a la paternidad.

El nuevo single habla sobre una historia personal / INFORMACION

El propio título hace referencia a esta historia personal, mientras que las endorfinas se convierten en uno de los conceptos que sobrevuelan la canción: ese “abrazo químico” asociado al bienestar, el cariño y la protección encuentra su reflejo en una composición cálida y envolvente.

Musicalmente, Laia muestra la faceta más luminosa de Diagnóstico Binario. Una producción basada en la emoción contenida, el crecimiento progresivo y una interpretación cercana acompaña una letra en la que cada palabra tiene su espacio. Sin abandonar la identidad de la banda, situada entre el indie rock y el rock alternativo, el tema se convierte en un homenaje a esos sentimientos que aparecen cuando una nueva vida está a punto de transformar todo lo que conocíamos.

Desde el nacimiento del grupo, han construido una sólida trayectoria dentro de la escena indie / INFORMACION

Desde su nacimiento en 2021, Diagnóstico Binario ha ido construyendo un universo propio en el que cada canción explora una emoción y una historia diferente desde la honestidad. Sinapsis reúne canciones que abordan cuestiones como la salud mental, la enfermedad, los vínculos familiares, la esperanza y nuestra relación con el mundo.

Con Laia, la banda firma una de las páginas más luminosas de Sinapsis: una canción sobre el descubrimiento de un amor difícil de explicar y que, sin embargo, puede sentirse con una intensidad absoluta incluso antes de que esa nueva vida llegue al mundo.

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Formada en Alicante, Diagnóstico Binario está integrada por Dani Martínez, Antonio Botella, Javier Rodríguez, Álex Spar y David Martínez. Desde su nacimiento como proyecto, la banda ha construido una sólida trayectoria dentro de la escena indie nacional gracias a un sonido que combina melodías envolventes, guitarras de inspiración internacional y una marcada carga emocional. Tras publicar los trabajos Asunto Baladí, Miscelánea y La sombra del espejo, además de formar parte del circuito estatal Girando Por Salas (GPS) y actuar en festivales como Sonorama Ribera, el grupo afronta en 2026 una nueva etapa con Sinapsis, su segundo álbum de estudio, producido por Mario Bravo y José Caballero.