De María Moreno a Pedro "El Granaíno": tradición y vanguardia en la décima edición de Flamenco Mediterráneo en Alicante

La Fundación Mediterráneo se prepara para celebrar los diez años de una de las principales citas con el arte flamenco en la provincia. El Festival Flamenco Mediterráneo, que se celebrará del 24 de octubre al 28 de noviembre en el Aula de Cultura de Alicante, combinará tradición y modernidad en el programa diseñado para su décima edición, que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama actual alternando cante, baile, formación y nuevas propuestas escénicas.

A lo largo de esta primera década que se conmemora, han pasado por el festival cerca de medio centenar de artistas y primeras figuras del flamenco como Maria Pagés, Carmen Linares, Arcángel, Patricia Guerrero, La Macanita, José Mercé, Eva la Yerbabuena, Mayte Martín, Eduardo Guerrero, Mercedes de Córdoba, Manuel Liñán, Vicente Soto Sordera o Marina Heredia, entre otros, y algunos de ellos han repetido en otras ediciones.

El cantaor Pedro "El granaíno" abre el festival / Jesús Amat

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, señala que "alcanzar la décima edición del festival demuestra la consolidación de un proyecto que nació con la voluntad de ofrecer al público alicantino una programación de máxima calidad y de convertir la Fundación en un espacio de referencia para el flamenco". Boyer destaca además que a lo largo de estos años el festival ha reunido "a grandes nombres de este arte universal, siempre desde el respeto a la tradición y la apertura a las nuevas formas de creación".

Por su parte, el coordinador del festival, Javier Serrano, ha diseñado una programación que propone un recorrido por distintas maneras de entender el flamenco contemporáneo, desde el cante más jondo hasta las propuestas coreográficas más innovadoras, sin olvidar la vertiente formativa dirigida a jóvenes intérpretes.

"Flamenco Patrimonio", del Ballet Flamenco de Andalucía / Fermín Rodríguez

Grandes nombres invitados este año al festival

El festival se abrirá el 24 de octubre con Pedro El Granaíno, considerado una de las grandes voces del flamenco actual. El cantaor presentará Granaíno Jondo, un recital construido desde la esencia del cante flamenco y articulado en torno a diferentes palos, en el que pondrá de manifiesto la intensidad y profundidad que lo han convertido en uno de los artistas más admirados de su generación.

La segunda cita llega el 7 de noviembre con el Ballet Flamenco de Andalucía, la compañía pública de referencia del flamenco español con más de tres décadas de trayectoria, que presentará Flamenco Patrimonio, un espectáculo creado para conmemorar el decimoquinto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Bajo la dirección artística y coreográfica de Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, la producción recorre el pasado, el presente y el futuro del flamenco y culmina con un homenaje al legado de Enrique Morente.

La cantaora Encarna Anillo / INFORMACIÓN

El 21 de noviembre, el festival ofrece una doble programación. Por la mañana, el guitarrista Andrés Hernández Pituquete impartirá una masterclass de guitarra flamenca dirigida a alumnos de nivel intermedio y avanzado, en la que compartirá su visión del acompañamiento y del toque solista.

Ese mismo día, a las 20 horas, la cantaora Encarna Anillo, acompañada por Pituquete, presentará Camino de Flores, un espectáculo inspirado en el disco homónimo grabado en la histórica fragua de Camarón de la Isla. La propuesta establece un diálogo entre el flamenco y las esencias florales de Bach a través de un recorrido emocional que une tradición, naturaleza y sensibilidad artística.

El guitarrista Pituquete / INFORMACIÓN

La décima edición concluirá el 28 de noviembre con Magnificat, el último espectáculo de la bailaora María Moreno, una de las creadoras más innovadoras del baile flamenco contemporáneo, que ya ha visitado el festival en otras ocasiones. En esta propuesta, la artista convierte la fiesta flamenca en un espacio de celebración colectiva y reflexión sobre la memoria, la tradición y la alegría compartida.

Luis Boyer recuerda que “el flamenco forma parte de nuestro patrimonio cultural y constituye una de las expresiones artísticas más universales de nuestra identidad" y con este encuentro se reafirma el compromiso de la fundación "con una programación cultural de excelencia, capaz de acercar al público tanto a los grandes maestros como a las nuevas miradas que mantienen vivo este arte".

La bailaora María Moreno / INFORMACIÓN

Entradas, abonos y concurso de fotografía

La Fundación Mediterráneo ha puesto a disposición del público un abono para los cuatro espectáculos por 120 euros, además de entradas individuales para cada actuación y para la clase magistral de guitarra.

Además, ya se encuentra abierto el plazo para presentar obras al X Concurso de Fotografía del Festival Flamenco Mediterráneo, hasta el 25 de septiembre, cuyo fallo del jurado se comunicará el 24 de octubre.