"¿Y después, qué?" completa la primera semana de rodaje en Alicante

La nueva película de Maxi Velloso, ¿Y después, qué?, ha completado su primera semana de rodaje, de las cuatro que tiene programadas en Alicante. La película, que aprovechó el inicio de rodaje para grabar el eclipse solar del pasado día 12 e incluirlo en la historia, es una comedia dramática protagonizada por los actores argentinos Marcelo Mazzarello y Damián De Santo, que dan vida a dos amigos argentinos asentados en Alicante cuyas crisis personales les obligan a replantear sus vidas y decisiones pasadas.

Velloso, nacido en Buenos Aires pero afincado en Alicante desde hace décadas, lleva al cine esta historia que comparten muchos de los argentinos que llegaron a España a principios de los 2000 y que, a través de la comedia, el drama y la música, explora temas como la amistad, la identidad, la pérdida y los sueños postergados.

Mamen García y Joaquín Castellano, en una escena de interior / Violeta Louzán

Filmación en la ciudad con distintos personajes

La primera semana de este rodaje ha transcurrido por lugares emblemáticos de la ciudad de Alicante como el casco histórico, la Plaza de Gabriel Miró o la Plaza de San Nicolás, además de las oficinas de Turismo del Ayuntamiento de Alicante o el Bulevar del Plá, entre otras localizaciones exteriores, además de interiores en una vivienda del edificio La Colmena.

Todo un elenco de personajes conforma el universo de Osvaldo (Mazzarello) y Leo (De Santo). Durante esta primera semana se han rodado escenas protagonizadas por el actor e influencer Joaquín Castellano (Despido procedente, Amigo invisible, la serie Por H o por B), que interpreta a Javi, un argentino recién llegado a España que será un detonante de cambio para Leo (Damián De Santo).

También se han grabado partes correspondientes a Cachilo, un mendigo poeta cuya filosofía impacta en los protagonistas, papel interpretado por Miguel Such (Premio mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Alicante por La Entrevista (2018) de Maxi Velloso). Junto a ellos aparecen actores muy reconocidos por sus papeles televisivos, como Mamen García (La que se avecina, Señoras del (h)AMPA, Escenas de matrimonio,…), Yoska Lázaro (Vientos de Agua, Menem, 100 años de perdón,…) o Paco Hidalgo (El Ministerio del Tiempo, Sin tetas no hay paraíso, 30 Monedas y La que se avecina…)

Además de contar con Almatika Producciones, la producción tiene el apoyo de distintos patrocinadores como Aires de Patagonia Restaurante Gourmet, Mr. CoolCat, Pampling & Co., y colaboradores como ASV (Servicios funerarios), Tio Ennio Restaurante, Alicante Film Office y Costa Blanca Film Commission. La escuela audiovisual Alicante Film School, colabora como apoyo en la producción y del casting y figuración se ha ocupado Human Art Casting.