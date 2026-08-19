Brilla Torrevieja cierra su sexta edición con 25.000 asistentes y la mirada puesta en el futuro

Brilla Torrevieja ha vuelto a convertir la ciudad en punto de encuentro para públicos procedentes de distintos lugares de España y de otros países europeos, combinando música en directo, ocio y actividad cultural durante varias jornadas. El festival ha cerrado su sexta edición con 25.000 asistentes a lo largo de todo el ciclo, consolidando así su propuesta musical y cultural.

El broche final lo puso Leiva, ante 15.000 personas, en uno de los conciertos más multitudinarios de esta edición. El artista ofreció en Brilla Torrevieja su única actuación de 2026 en la Comuniad Valenciana y la Región de Murcia, antes del parón que le mantendrá alejado de los escenarios durante un tiempo. Su actuación puso el cierre a una edición marcada por la diversidad de estilos y por la capacidad del ciclo para atraer a públicos muy diferentes.

Ha sido el único concierto del cantante en la Comunidad Valencia durante este año / INFORMACION

El público internacional también ha tenido un papel destacado. El festival ha recibido asistentes procedentes de Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, además de visitantes llegados desde diferentes comunidades autónomas españolas. Esta diversidad de procedencias refuerza la dimensión del festival como propuesta cultural vinculada a la actividad turística de Torrevieja durante la temporada de verano.

Cuatro formas de vivir la música en Torrevieja

Durante cuatro jornadas, el Parque Antonio Soria se ha convertido en el escenario central de una programación que ha recorrido diferentes géneros y sensibilidades. La edición arrancó el 7 de agosto con JC Reyes y La Trend Fest, en una jornada especialmente dirigida al público más joven y vinculada a las nuevas tendencias musicales.

La música electrónica y la nostalgia protagonizaron después Brilla Remember, que reunió al público alrededor de algunos de los grandes himnos del dance y la electrónica de los años noventa y dos mil. La programación continuó con Golden Experience, una jornada dedicada al fenómeno internacional del K-Pop que acercó a Torrevieja a seguidores de esta cultura musical procedentes de distintos puntos de España.

La edición arrancó con JC Reyes y La Trend Fest / INFORMACION

El ciclo culminó con Leiva, que que ofreció uno de los conciertos más esperados del verano y puso el broche de oro a una edición que quedará marcada por la conexión entre artista y público, despidiendo Brilla Torrevieja con un recinto completamente entregado.

Un festival que dinamiza la ciudad

Más allá de los conciertos, Brilla Torrevieja ha planteado durante toda la edición una experiencia vinculada al ocio y a la vida de la ciudad, con oferta gastronómica, food trucks y diferentes espacios destinados al público. La organización del festival asegura que la llegada de miles de asistentes durante las jornadas del festival ha contribuido también a generar actividad en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y el alojamiento turístico.

Brilla Torrevieja ha generado actividad en los diferentes sectores de la ciudad / INFORMACION

Con esta sexta edición, Brilla Torrevieja refuerza su posición dentro del calendario cultural y musical del verano y avanza hacia un modelo de festival que combina música en directo, diversidad de públicos y proyección turística, con Torrevieja como escenario.

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La organización ya trabaja en la próxima edición con el objetivo de continuar desarrollando un proyecto que, tras seis años, aspira a seguir creciendo y a ampliar su presencia dentro del circuito de festivales y grandes citas musicales del Mediterráneo.