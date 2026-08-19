El festival de cortos de Teulada inicia su segunda década con novedades: más premios y más cortometrajes

La Mostra Curts de Moscatell de Teulada, festival calificador para los premios Goya desde el pasado año, inicia su segunda década de andadura dedicada al cortometraje con varias novedades que tienen como fin ampliar su proyección nacional e internacional. Por primera vez ha superado el millar de trabajos recibidos, procedentes de 35 países, de los que también ha aumentado la cifra de cortos seleccionados a competición hasta 25, cinco más que en anteriores ediciones, que serán proyectados entre el 24 y el 28 de agosto próximos.

Joan Llobell, el director de la Mostra, organizada por el Ayuntamiento de Teulada en colaboración con la Associació Cultural Amics de Teulada y el Auditori Teulada Moraira, indica que el presupuesto de esta undécima edición se ha duplicado superando los 30.000 euros y, por tanto, también la dotación de los premios, que pasan de 3.000 a 6.000 euros, además de un nuevo galardón al talento joven y una línea pionera de ayudas a la producción de cortometrajes que se filmen en el municipio.

También se rendirá homenaje a una figura del cine de trayectoria consolidada que no abandona el formato corto, como es el caso del actor Carlos Santos.

El actor Carlos Santos recibe este año el homenaje del festival / INFORMACIÓN

La designación como festival calificador para los Goya (el cortometraje de ficción que logre el primer premio tendrá acceso a la preselección para optar a los galardones del cine español), ha sido un acicate para ampliar el horizonte de este festival con algunas novedades. "Eso fue un cambio importante y se ha notado", apunta Llobell, "estamos en una fase de expansión imparable. Lo dicen los números y los hechos: cada año más participación, más público más repercusión, más actividades y más propuestas para situarnos en la vanguardia de los festivales de cine en España".

Premiados en la Mostra Curts de Moscatell de Teulada del pasado año / INFORMACIÓN

Una de las iniciativas más importantes, añade, es la línea de ayudas del festival de 3.000 euros que se abrirá en los próximos dos meses para favorecer el rodaje y la producción de cortometrajes en Teulada con el fin de promover los valores paisajísticos, patrimoniales y culturales de la zona, con especial atención al legado del moscatell. El trabajo que recibirá la ayuda será seleccionado por un comité experto "y la intención es potenciarlo cada año. No es algo excepcional en los festivales de cine, pero sí en los de la Comunidad Valenciana y me alegra mucho que podamos hacerlo como ayuda al sector y como beneficio para el territorio", destaca el director de la Mostra.

"La colisión", corto del benidormense Jairo González / INFORMACIÓN

La Mostra Curts de Moscatell homenajeará este año al actor Carlos Santos, ganador del Goya en 2016 por su interpretación en El hombre de las mil caras. Con una amplia trayectoria en cine y televisión (Los Hombres de Paco, El tiempo entre costuras), o en diversos cortometrajes, como Montecarlo 1967 o Ángulo muerto, galardonado con el Goya en 2026.

De la historia de los cines a los trabajos seleccionados

La próxima edición arranca el lunes 24 de agosto a las 20 horas con el homenaje al actor y a continuación se celebrará la primera sesión de proyecciones, con los cortometrajes Montecarlo 1967, de Rubén Guindo; Pálpito, de Marisa Crespo y Moisés Romera; Corre, Adela, de Alba Pino; El regalo, de Lara Izagirre Garizurieta; La barraca, de Júlia Castaño; y Est Deus in Nobis, de Oliva Ramírez de Haro.

"Montecarlo 1967", de Rubén Guindo / INFORMACIÓN

El 25 de agosto, la programación comenzará a las 18:30 horas con Màgia i cine, un taller-conferencia a cargo del mago Jandro, que acercará al público la relación entre la magia y el séptimo arte. A las 20 horas, nueva sesión de proyecciones, con A las 8 en casa, de Miguel Ángel Olivares; El fantasma de la quinta, de James A. Castillo; El revisor, de Jandro; Quebrar albores, de Adriana Galicia Guillén; Dafne y Pol, del alicantino Sergio Checa; Le dérapage, de Aurélien Laplace; y Vacío, de Javier Cano Larumbe.

La jornada del 26 de agosto estará dedicada a la historia y evolución de la exhibición cinematográfica en la Marina Alta con un encuentro con representantes de algunos de los cines más históricos de la comarca: Autocine Drive In en Dénia, Jayán de Xàbia, La Paz en Gata de Gorgos y Cervera en Teulada. Posteriormente se proyectarán La colisión, del benidormense Jairo González; Quemar al padre, de Rafa Piqueras; Cotton Candy, de Adán Aliaga; Una conversación pendiente, de Cecilia Gessa; Cara de cona, de Guillermo de Oliveira; y Chicken Jazz, de Imanol Ruiz de Lara.

"La barraca", de Júlia Castaño / INFORMACIÓN

Las proyecciones culminan el día 27, con un encuentro previo con Carlo d’Ursi y Cristian Beteta, ganadores de los Goya 2026 en las categorías de mejor cortometraje documental y de ficción, por sus trabajos El Santo y Ángulo muerto, respectivamente. Acto seguido, última sesión con Loquita por ti, de Greta Díaz Moreau; Un buen salvaje, de Joan Vives i Lozano; Ingrid, de Raquel Colera; Polígono X, de Néstor López; Pordentro, de Mario Hernández y Álvaro G. Company; y El color gris, de Marina Velázquez Benítez.

La Mostra se clausura el viernes a las 21 horas con la entrega de premios, en una gala presentada por la actriz Carmen Juan acompañada al piano por Christian Esteve, que servirá para reconocer a los trabajos y profesionales premiados en esta undécima edición por el jurado presidido por Teresa Cebrián.