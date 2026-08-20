Marilia (Ella Baila Sola), en concierto en Alicante este sábado: "La música me ha ayudado a superar timideces"

Celebra treinta años en la música. No habrá sido fácil.

Pues ha sido una aventura, como es la vida. Lo bonito es estar celebrando estos treinta años de canciones y, por supuesto, hay aventuras, hay altibajos, hay de todo. La música es algo que me encanta desde niña. Escribí mi primera canción con 11 años y todo lo demás ha sido vivir un sueño -poder seguir escribiendo canciones y conectar con la gente- y está siendo precioso celebrar todo el camino, que suele ser aprendizaje de todo tipo. La música me ha permitido hacer canciones y compartirlas con la gente, que es lo más bonito, y por eso me hace especial ilusión este treinta aniversario, porque me han dejado acompañarles con canciones desde hace tiempo y ellos también son parte de mi camino, para mí son familia también. Esta gira está siendo un reencuentro.

En Love the 90's va a cantar junto a grupos de la época con los que coincidiría hace 30 años, ¿no?

Sí, sí. Eso es lo maravilloso, que coincidíamos hace años, que hemos vivido todos los cambios de la industria de la música por el camino, hemos visto cómo sobrevivían las canciones, cómo están en el corazón de la gente y cómo perduran por encima de todo. Es un regalo porque casi nunca nos vemos, tenemos que coincidir en carretera o en festivales así. Este es un festival muy especial porque pone en valor la música, la historia del pop español, y eso es siempre de agradecer porque está en el corazón de muchas generaciones. Para nosotros también es una oportunidad de volver a vernos, pero también de valorar las canciones que siguen formando parte de nuestra vida, y este sábado vamos a celebrar todo esto que vivimos.

Dice no ser nostálgica, pero ¿hay nostalgia en el público, que sigue buscando esa música?

Yo siento que esas canciones las escucha gente joven también, a través de sus padres o porque las escuchan en el coche o comparten música. Veo en el público de los 90 todas las edades y me sorprende y me alegra muchísimo ver que también hay gente joven que escucha esa música, aparte de lo que esté sonando de nuevos grupos, por supuesto. En la música acabemos todos y siento que no es desde la nostalgia sino desde el aprecio a ese momento, desde el cariño a esas canciones en las que todos nos reconocemos, y al estar ahí se nos caen los años, te acuerdas de quién eres tú, de cosas que se te han olvidado y esa es la belleza de la celebración. Desde el presente compartimos todo el puente del pasado al futuro, a lo que sigue siendo nuestro.

Que la gente pueda cantar enteras tus canciones es lo más bonito que puede pasar en un concierto

¿Le sigue gustando igual cantar las viejas canciones de Ella Baila Sola?

¡Claro! Es que compuse mi primera canción con 11 años y seguí componiendo en casa de mis padres canciones, cuentan historias que he vivido y seguir compartiéndolas hoy y que la gente pueda cantarlas enteras es lo más bonito que puede pasar en un concierto. Yo empiezo una canción y somos una sola voz cantándola. Eso, como autora, es un regalo, y como intérprete, también, porque al final estamos cantando juntos, esa conexión que se genera entre una canción y el público es lo mejor, es lo que a mí me mueve y me conmueve y poder vivirlo es un regalazo.

¿El público recibe bien sus nuevos temas? Porque tiene tres discos en solitario

Sí, estoy incluyendo algunas canciones del último disco, Bailar conmigo, y de verdad que están siendo muy bien recibidas y además encajan muy bien en todo el camino. Las canciones de este disco también hablan de la libertad, de la búsqueda, de celebrar, de estar juntos y de quererse a uno mismo; es un bailar conmigo para bailar mejor con los demás, quererme a mí para querer mejor al otro, y encaja muy bien en esos treinta años. A mí me hace ilusión tocar las de antes y tocar las de ahora, te diría que es la mezcla, igual que me encanta tocar en lugares grandes y en lugares chiquitos también.

¿Echa de menos cantar a dos voces?

No soy nostálgica, me gusta disfrutar de cada momento. Me parece que hay etapas, como la que recordamos, que estarán siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria, está ahí reflejado y es precioso. Pero me gusta vivir cada etapa y me encanta también que la vida evolucione. Ahora no echo de menos, sino que vivo el presente y espero vivir el futuro, que será distinto. Y como toda la vida he he hecho voces, porque me encanta, en mi show de ahora hay unas voces maravillosas en la banda que me acompaña y hacemos voces porque si no, me daría algo (ríe). Se trata de tocar las canciones desde hoy, pero respetando la canción con voces y con toda la ilusión de siempre.

¿Nunca se ha llegado a cansar de ser la mitad de Ella Baila Sola?

Creo que es un honor porque es mi trabajo y es un sueño hecho realidad. Lo que siento es agradecimiento a que la gente me haya dejado entrar en su corazón y en su vida y acompañarles con canciones gracias a esa conexión que ya tenemos. Yo lo vivo con agradecimiento y como algo que es parte de mi vida y que no puedo eliminar, ni quiero, y que se reconozca hoy algo que hice hace años... yo creo que es mi apellido, directamente.

Marilia Andrés, con su guitarra / Miguel Paubel

El dúo que formó con Marta Botía fue un fenómeno en su día. ¿Cómo lo recuerda hoy?

Creo que esas canciones tuvieron unos arreglos fantásticos, una banda estupenda, había mucho equipo detrás también y a mí me gusta poner en valor el trabajo que hicieron para que esas canciones sigan hoy sonando frescas. Son temas actuales también y, en algunas, no era lo habitual escuchar a la mujer en ese momento hablar de ciertas cosas desde el punto de vista femenino, también fue algo que sorprendió. Afortunadamente hoy hay más mujeres cantando y escribiendo y gracias a Dios también hubo muchas antes, pero todas formamos parte de ese camino y es realmente maravilloso que las canciones hayan perdurado.

Se las veía tímidas en el escenario. ¿Eso ha cambiado con el tiempo?

Creo que todo el mundo que es un poco tímido, reservado... en mi caso sí noto una evolución. Gracias a esta profesión también vas creciendo y vas superando retos, cada uno en la suya. La música siempre ha sido el motor para mí y me ha ayudado a superar timideces, no a dejar de ser tímida, sino a superarlo, a disfrutar y a compartir desde otro lugar que no sea solo la timidez. Siempre hay retos que te van ayudando a crecer también, valorar cosas que a lo mejor la timidez no te permite al principio, pero luego poco a poco vas conquistando espacios y es precioso.

Ahora mismo [Marta Botía] no forma parte de mi presente, pero forma parte de mi vida con todo el cariño

¿Sigue en contacto con su compañera de grupo?

Ahora mismo no forma parte de mi presente, no está en mi día a día, pero es una etapa que forma parte de mi vida y está con todo el cariño.

Lo digo porque volvieron en 2021 en su 25 aniversario y no sé si hay nuevas propuestas de volver.

Pues no lo sé, no tengo bola de cristal (ríe), pero por ahora hay que disfrutar del presente y esta gira 30 aniversario para mí está siendo muy especial. La estamos haciendo con mucho cariño y respeto a todo lo vivido y os invito a que vengáis a celebrarlo.

En su último álbum hay una canción titulada Casi me rindo y otra llamada Me merezco todo lo bueno. ¿Con cuál se queda?

Todas las canciones, y muchas más que no grabo, reflejan un momento que a veces es importante para la siguiente canción, aunque luego no salgan grabadas. A veces estás en un momento más triste y es importante para avanzar. En Casi me rindo, es precioso darse cuenta de que lo has pasado, que casi te rindes pero decidiste que no en ese momento. Y darte cuenta de que te mereces lo bueno también requiere una valentía y un amor propio que refleja un avance y una conquista personal. Mis canciones son mis hijas y me cuesta muchísimo elegir, me parece que todas las emociones que vivimos son valiosas. La música siempre está para acompañarnos en los momentos más felices y en los menos; la música y estas canciones están ahí para acompañar. Yo siempre he compuesto pensando en el sueño de poder acompañar y recordarle a alguien que no está solo, me emociona mucho que todas las canciones puedan tener su función, su momento o su persona.

Me emociona mucho que todas las canciones puedan tener su función, su momento o su persona

Sara Navarro tiene un modelo de zapato con su nombre. ¿Cómo surgió esa amistad con la diseñadora eldense?

Conectamos hace muchos años con su trabajo, yo usaba también sus zapatos, cómo no. Me parece una persona con un talento y una sensibilidad especial y también muy visionaria, muy adelantada a su tiempo, una mujer que cambió la manera de ver los zapatos y el diseño. Yo pude usar sus zapatos en una época en la que tenía mucha visibilidad, pero sobre todo coincidimos en que es una bellísima persona y sigue estando entre mis amigas. Es un regalo de la vida y una persona para seguir aprendiendo de ella y seguir escuchándola. Me invitó a cantar en una exposición maravillosa que hizo de arte mezclada con los diseños de sus piezas, fue espectacular, en el Mubag. Ella siempre ha estado vinculada al arte, a la cultura, y eso hace que también hayamos creado una amistad.

¿Tiene planeado regresar a Alicante en solitario?

Tengo muchísimas ganas de tocar este fin de semana en este festival maravilloso, y voy a regresar a Alicante en formato trío el 14 de noviembre. Después de Love the 90's se abrirá la venta de entradas de este concierto en un nuevo teatro (Teatro Corfú 7). Alicante es uno de mis lugares, tengo familia allí y he tenido la suerte de pasar veranos en San Juan también. Vuelvo siempre con mucho cariño, con muchas ganas, y espero que sea el primer año de los muchos que nos vamos a ver.