El tenor alicantino Antonio Gandía comparte escenario por primera vez con Ainhoa Arteta y Plácido Domingo

El reconocido tenor Antonio Gandía (Crevillent) actuará junto con Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, dirigida por el valenciano Francisco Melero, en el Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino (FiMuVin) de Requena, en el Teatro Principal el domingo 23 de agosto a las 22 horas.

Uno de los hechos que conferirá un carácter especial a la velada es que dos grandes figuras en el panorama internacional como Arteta y Gandía ganaron el prestigioso Concurso Operalia que creó Domingo en 1993 y que ha servido para impulsar la carrera de jóvenes talentos de todo el mundo desde entonces.

Antonio Gandía actuará con Plácido Domingo y Ainhoa Arteta / INFORMACION

El tenor alicantino, el barítono madrileño y la soprano vasca comparten escenario por primera vez para brindar un repertorio con obras de referencia del mundo de la zarzuela en una edición que celebra el 20º aniversario de la orquesta y la designación de Requena como Ciudad Española del Vino 2026.

El programa, La voz y el alma de España, incluirá temas de referencia de diferentes zarzuelas como La boda de Luis Alonso de Gerónimo Giménez, Los gavilanes de Jacinto Guerrero, Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba, La del manojo de rosas de Pablo Sorozábal, Marina de Emilio Arrieta, Doña Francisquita de Amadeo Vives, La Revoltosa de Ruperto Chapí, El niño judío de Pablo Luna, El último romántico de Reveriano Soutullo y Juan Vert, Maravilla de Moreno-Torroba, Leyenda del beso de Soutullo y Vert o El gato montés de Manuel Penella.

Antonio Gandía está considerado como uno de los mejores cantantes españoles en la actualidad. Inicia su formación en Crevillent, su ciudad natal, estudia en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la cátedra que dirigía Alfredo Kraus, su maestro. Es uno de los tenores que más primeros premios ha ganado en concursos internacionales. Actúa en grandes teatros y festivales como el Teatro Real de Madrid, donde debutó, Liceu de Barcelona, La Scala de Milán, Carnegie Hall de Nueva York, Teatro San Carlo de Nápoles, la Zarzuela, Principal de Alicante, Arriaga de Bilbao, Palau de les Arts de Valencia, Festival de Santander o Festival de Peralada...

Ainhoa Arteta ya ha compartido escenario con Antonio Gandía en el pasado / Noelia Oliver

Edición inolvidable

Ernesto Monzó, presidente de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, ha manifestado su satisfacción por “la magnífica acogida a un festival que aúna música y cultura vitivinícola: dos sellos distintivos de nuestra tierra. Estamos en la recta final y afrontamos este concierto con una enorme ilusión. La respuesta del público está siendo extraordinaria y tener prácticamente todas las entradas vendidas a pocos días de la gala demuestra que Requena y toda la comarca han hecho suyo este proyecto”.

Francisco Melero, director de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, señala que “el Festival FiMuVin albergará un concierto excepcional e inédito de Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Antonio Gandía en torno a la zarzuela, un acontecimiento musical que es una muestra de la excelencia y calidad artística que reúne en su programación la orquesta desde hace veinte años”. Melero considera que “la gala lírica es una cita obligada porque el público podrá disfrutar de estos tres grandes artistas juntos por primera vez, y con seguridad será una de las actuaciones más destacables del verano”.

Noticias relacionadas

Las últimas entradas para este concierto, que ha suscitado mucho interés entre el público aficionado y melómano, se pueden conseguir en la página oficial del evento hasta completar el aforo y una hora antes del evento en taquilla.